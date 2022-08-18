هل يؤثر انقطاع الطمث على مستويات الكوليسترول فى الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - تعد أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) السبب الرئيسى للوفاة عند النساء بعد توقف الدورة الشهرية، لدرجة أن عدد النساء اللاتى يتوفين بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية أكثر من الأسباب الأخرى، بما فى ذلك سرطان الثدى، على الرغم من حجم المشكلة، يُنظر إلى الأمراض القلبية الوعائية على أنها مشكلة للرجال في منتصف العمر، ويؤثر على العديد من النساء مثل الرجال، يُعزى هذا التأخير إلى التأثيرات الوقائية للإستروجين خلال سنوات ما قبل انقطاع الطمث، وفى النقرير التالى سنوضح الصلة بين انقطاع الطمث ومستويات الكوليسترول، وفقا لما نشره موقع healthshots.

ما هو سن اليأس؟

انقطاع الطمث هو مرحلة من مراحل الحياة تتميز بانقطاع الدورة الشهرية، مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بشكل كبير بعد انقطاع الطمث، يتم فقد التأثير الوقائي وتحدث التغييرات التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب في السنوات التالية.

ما هو الكوليسترول؟

الكوليسترول ، مادة شمعية شبيهة بالدهون تنتج في الجسم، تنقسم إلى فئتين:

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL): يشار إلى LDL على أنه الكولسترول السيئ يتراكم في جدران الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى تضييقها والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر أو أحداث صحية أكثر خطورة مثل النوبة القلبية.

كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): يُطلق على HDL ، من ناحية أخرى ، الكوليسترول الجيد ، وتعد المستويات المرتفعة منه علامة على الصحة الجيدة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الارتباط بين انقطاع الطمث والكوليسترول

يؤثر انقطاع الطمث على جميع النساء وعادة ما يختلف متوسط ​​العمر بناءً على عوامل مختلفة مثل الوراثة وعمر الحيض والتغذية والتدخين.

قد تبدأ التغييرات المتعلقة بانخفاض مستويات هرمون الاستروجين قبل عدة سنوات من انقطاع الطمث، ويمكن أن يؤدي هذا النقص في مستويات هرمون الاستروجين إلى العديد من المشاكل الصحية المبكرة والمتوسطة والطويلة الأجل، وعلى الرغم من انتشار الوعي بأعراض انقطاع الطمث المبكرة الشائعة مثل الهبات الساخنة ، إلا أنه لا يوجد تقدير كبير للتأثيرات المهمة طويلة المدى لانقطاع الطمث على الجهاز القلبي الوعائي.

وأكدت الدراسات كذلك حقيقة أن الهرمونات الجنسية مثل الإستروجين توفر بعض الحماية ضد أمراض القلب قبل انقطاع الطمث، وفقًا لدراسة ، وُجد أن مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية أعلى بكثير لدى الأشخاص بعد انقطاع الطمث ، مقارنة بالأشخاص في المراحل المبكرة.

علاج وإدارة مستويات الكوليسترول

هناك العديد من الطرق للوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قبل انقطاع الطمث وقبله وفي أي وقت آخر من الحياة، إلى جانب تناول الأدوية المناسبة لخفض مستويات الكوليسترول ، فقد ثبت أن أسلوب الحياة الصحي يلعب دورًا مهمًا في إدارة تراكم الكوليسترول الذي يؤدي إلى أمراض القلب.

1. النظام الغذائي

بعض الأطعمة مفيدة لتقليل الكوليسترول، يمكن لبعض المركبات الشبيهة بالكوليسترول مثل الستيرولات النباتية الموجودة فى الأطعمة النباتية أن تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول، لدعم مستويات الكوليسترول الصحية، يمكن لأى شخص تضمين أطعمة مثل البيض والمحار واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والسردين والأسماك والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامهم الغذائي.

نمط الحياة الصحي غير مكتمل بدون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن تعمل ممارسة النشاط البدني أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول، يوصي الخبراء بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية متوسطة الشدة كل أسبوع، من المعروف أيضًا أن الإقلاع عن التدخين يخفض نسبة الكوليسترول لدى المدخنين.

3. الوزن

السمنة ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.