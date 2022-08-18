شكرا لقرائتكم خبر عن تناول العنب يقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة جديدة نُشرت فى مجلة Foods أن العنب يمكن أن يكون له العديد من الآثار الصحية الإيجابية، حيث يمكن أن يقلل العنب من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأمراض الكبد الدهنية، بحسب ما ذكر موقع "نيويورك بوست".

وأجريت الدراسة على إناث الفئران التى تمت تغذيتها على نظام غذائى غربى عالى الدهون، حيث تلقى نصف الفئران مكملات العنب ثم قارن العلماء صحة الدماغ والكبد وصحة التمثيل الغذائى للمجموعتين.

ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فى العنب أن تقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر عن طريق تحسين وظيفة الخلايا العصبية، ووجدت الدراسة أيضًا أن مكملات العنب تطيل عمر الفئران.

وتم العثور على مكملات العنب أيضًا لزيادة التمثيل الغذائي وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.

ويعد مرض الكبد الدهنى مشكلة صحية متنامية فى العالم بسبب سوء الاستهلاك الغذائى يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بالسرطان أو فشل الكبد وغالبًا ما يرتبط بمرض ألزهايمر.

وقال المؤلف المشارك فى الدراسة وعميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية بجامعة ويسترن نيو إنجلاند، الدكتور جون إم. بيزوتو، لصحيفة The Sun أن العنب يمكن أن يغير تعبير الجينات ويضيف "بُعدًا جديدًا تمامًا للمقولة القديمة أنت ما تأكل".

وأوضح بيزوتو: "إذا قمت بتغيير مستوى التعبير الجيني المضاد للأكسدة، كما لاحظنا مع إضافة العنب إلى النظام الغذائي، فإن النتيجة هي استجابة تحفيزية يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا".

وكانت دراسات علمية سابقة قد أثبتت أن العنب له فوائد صحية متنوعة منها أنه يحارب السرطان لأنه يحتوى على مضادات أكسدة قوية، تسمى البوليفينول التى تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحة العين وغيرها من الفوائد الصحية.