تعرف على طرق علاج اضطرابات ما بعد الصدمة

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القاهرة - سامية سيد - اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، هو نوع من اضطرابات القلق، بعد حدث مخيف، وحتى لو لم تكن مشاركًا بشكل مباشر فيه، فإن صدمة ما حدث يمكن أن تكون كبيرة لدرجة أنك تواجه صعوبة فى عيش حياة طبيعية، ويمكن أن يعانى الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة من الأرق وذكريات الماضى وتدنى احترام الذات والكثير من المشاعر المؤلمة، وقد تسترجع الحدث باستمرار - أو تفقد ذاكرتك تمامًا، حسبما نشر موقع webmd.

وعندما تكون مصابًا باضطراب ما بعد الصدمة، قد تشعر أنك لن تستعيد حياتك أبدًا، لكن يمكن علاجها، ويمكن أن يعمل العلاج النفسى والأدوية على المدى القصير والطويل بشكل جيد للغاية.

إن علاج اضطراب ما بعد الصدمة له ثلاثة أهداف رئيسية:

تحسين الأعراض

كيفية التعامل مع الصدمة

استعادة احترام الذات

وتندرج معظم علاجات اضطراب ما بعد الصدمة تحت مظلة العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، والفكرة هي تغيير أنماط التفكير التي تزعج حياتك، وقد يحدث هذا من خلال التحدث عن صدمتك أو التركيز على مصدر مخاوفك.

العلاج المعرفى

CPT هي دورة علاجية مدتها 12 أسبوعًا ، مع جلسات أسبوعية من 60-90 دقيقة.

فى البداية ستتحدث عن الحدث الصادم مع معالجك وكيف أثرت أفكارك المرتبطة به على حياتك، ثم ستكتب بالتفصيل عما حدث، تساعدك هذه العملية على فحص طريقة تفكيرك في الصدمة واكتشاف طرق جديدة للتعايش معها.

على سبيل المثال ربما كنت تلوم نفسك على شيء ما، وسيساعدك معالجك على أن تأخذ في الاعتبار كل الأشياء التي كانت خارجة عن إرادتك، حتى تتمكن من المضي قدمًا، وفهم وقبول ذلك، في أعماقك، والأمر لم يكن خطأك، على الرغم من الأشياء التى قمت بها أو لم تفعلها.

وإذا كنت تتجنب الأشياء التى تذكرك بالحدث الصادم، فسوف يساعدك PE وهو أحد أنواع العلاجات النفسية على مواجهتها، ويستغرق من 8 إلى 15 جلسة، عادة 90 دقيقة لكل جلسة.