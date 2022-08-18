شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج الألم الناتج عن العقدة العضلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العقدة العضلية هى منطقة مؤلمة فى العضلات، تسبب الشعور بالضيق والألم، وغالبًا ما تحدث فى الجزء العلوى من الظهر أو الساقين، وهى ليست ضارة فى العادة، لكنها بالتأكيد قد تكون مؤلمة، وفى حالات نادرة، تكون عقدة العضلات علامة على حالة ألم طويل الأمد أو مرض مزمن، بحسب موقع webmd.

ما هى عقدة العضلات؟

إذا شعرت بألم فى ظهرك أو رقبتك أو أسفل كتفك، فربما تكون قد عانيت من عقدة عضلية.

عادة ما تكون العقد نوعًا من التشنج، الذى يتسبب فى شد جزء صغير من العضلات، ويمكن أن يكون هذا التوتر مؤلمًا فى كثير من الأحيان.

تحدث عقدة العضلات عادة بسبب تهيج العضلة بسبب حركة متكررة، وسيلاحظ الرياضيون عقدة عضلية بعد تدريب مجموعة واحدة من العضلات لفترة طويلة من الزمن.

وقد تتعقد العضلة أيضًا عندما تكون في وضعية خاطئة لفترة طويلة جدًا، ويمكن أن يؤدى الجلوس على مكتب أو قيادة السيارة لفترة طويلة، خاصةً بدون فترات راحة، إلى تهيج العضلة إلى درجة "التشابك".

ويعتقد بعض الأطباء أن التشنجات العضلية قد تؤثر على تدفق الدم، وهذا ما يجعل منطقة العقد مؤلمة، ويقول أطباء آخرون إن الألم قد يكون ناتجًا عن الأعصاب التي تسببها التشنجات.

وبغض النظر عن سبب ذلك فإن العقدة العضلية مؤلمة، ويمكن أن يستمر هذا الألم لأيام أو أسابيع، كما قد يؤثر عدم الراحة على عملك أو يجعل من الصعب عليك القيام بالأشياء التي تستمتع بها.

كيفية علاج عقد العضلات

مع بعض الوقت والصبر، يمكنك في كثير من الأحيان إدارة عقدة العضلات في المنزل إليك بعض الحيل البسيطة لجعل عضلاتك تسترخي وتتوقف عن الألم:

- تمارين التمدد، في بعض الأحيان، يمكن للنهوض والحركة أو ممارسة تمارين الإطالة الخفيفة أن يخفف من تشقق العضلة من كونها في وضع غير مريح لفترة طويلة جدًا، وإذا لاحظت أن بعض المناطق تتعقد كثيرًا ، فاسأل طبيبك عن تمارين الإطالة لإرخاء تلك العضلات وتقليل فرص حدوث المزيد من العقد العضلية.

- الثلج والحرارة.. تستجيب معظم آلام العضلات جيدًا للتناوب بين الثلج والحرارة، استخدم كيس ثلج على المكان لفترة قصيرة ، ثم قم بالتبديل إلى كمادة دافئة أو وسادة تدفئة إذا لاحظت أن أحدهما يبدو أنه يساعد أكثر من الآخر، فالتزم بما يجعلك تتحسن.

- التدليك في بعض الأحيان يشجع الضغط القوي عضلاتك على التحرر، ويمكنك استخدام يديك أو أسطوانة فوم للضغط، ما عليك سوى العثور على العقدة والضغط عليها بأقصى ما يمكنك تحمله افعل ذلك عدة مرات في اليوم حتى تشعر العضلة بتحسن.

- العلاج الطبيعي لمكان العضلة وحولها .

يمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتخفيف الألم من عضلة معقودة، قد تحتاج إلى تكرار العلاجات مثل التدليك، لحل المشكلة بشكل كامل، في هذه الأثناء حاول تجنب الشيء الذي يهيج عضلاتك في المقام الأول.

ماذا لو لم تختفي عقدة العضلات؟

عادة ما يؤدي الوقت والرعاية المنزلية إلى إرخاء العضلة المتشابكة، ويميل بعض الأشخاص إلى الإصابة بالعقدة العضلية، والمعروفة باسم متلازمة ألم اللفافة العضلية، وتشمل العلامات التى تشير إلى احتمال إصابتك بمتلازمة ألم اللفافة العضلية ما يلى:

- الألم الذى يستمر أو يزداد سوءًا

- الألم الذى يبقيك مستيقظا

- بقعة مؤلمة مستمرة فى العضلات

- آلام العضلات العميقة

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض أو كنت تعانى من مشاكل مستمرة فى عقد العضلات، فتحدث إلى طبيبك حول العلاج. قد يقترح:

- العلاج الطبيعي لبناء القوة العضلية والقدرة على التحمل

- العلاج بإطلاق اللفافة العضلية لتطبيق ضغط مستمر لطيف على قيود النسيج الضام الليفي العضلي لتخفيف الألم واستعادة الحركة.

- حقن دواء مخدر في مكان الألم

- الوخز بالإبر الجافة ، حيث يقوم الطبيب بإدخال إبر رفيعة في العضلة لتقليل الألم

- الوخز بالإبر، وهي ممارسة تقليدية تستخدم الإبر لتخفيف الآلام

- موجات فوق صوتية لاختراق العضلات

- التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد، والذي يستخدم مستويات منخفضة من الكهرباء لإرخاء العضلات.