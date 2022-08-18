شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جلوسك أثناء تناول الدواء تعيق امتصاصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن وضعية جسمك أثناء تناول الأدوية تؤثر على امتصاص الدواء بشكل جيد فى الجسم، حيث قد تعيق امتصاصه، ووجد الباحثون أن الوضع المثالى لأسرع امتصاص لم يكن الجلوس فى وضع مستقيم، لكن أن تميل إلى يمينك، بحسب موقع sciencealert.

وقام الباحثون فى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بمحاكاة كيفية إذابة الحبوب والأقراص فى معدة الإنسان وإطلاقها فى الأمعاء العليا.

عند تناول الدواء فإنه يبدأ رحلة طويلة ومعقدة إلى معدتك، عبر الأمعاء الملتوية، ثم إلى مجرى الدم لكن قد تتم إعاقة امتصاصه - لدرجة أن المعدة قد تستغرق وقتاً أطول لتذوب الأدوية عن طريق الفم - اعتمادًا على وضعية جسمك.

وقال راجات ميتال عالم الكمبيوتر الذي يدرس ديناميكيات السوائل في كلية جونز هوبكنز للطب: "لقد فوجئنا جدًا بأن وضعية الجسم كان لها مثل هذا التأثير الهائل على معدل امتصاص الدواء".

ويتم امتصاص الأدوية عن طريق الفم في مجرى الدم من خلال الأمعاء، وهي أقل سرعة من الحقن للوصول إلى هناك، يجب أن يمروا أولاً عبر المعدة والبوابة، وهو صمام يفتح ويغلق أثناء الهضم.

على الرغم من أنك قد لا تكون قلقًا بشأن مدى سرعة امتصاص جسمك لمكملات الفيتامينات، فإن امتصاص الأدوية له تداعيات خطيرة على مدى سرعة تأثير مسكنات الألم أو مدى استقرار الأدوية فى ضغط الدم، ناهيك عن إيجاد الجرعة المناسبة للنساء على عكس الرجال.

لذا اختبر ميتال وزملاؤه أربعة أوضاع باستخدام نموذج الكمبيوتر الخاص بهم لمعدة بشرية، والذى اعتمد على صور عالية الدقة لمسح الجسم لرجل يبلغ من العمر 34 عامًا، ويحاكي النموذج المسمى StomachSim حركة السوائل والميكانيكا الحيوية لحبوب منع الحمل عبر الجهاز الهضمى، ومدى سرعة إخراجها من المعدة إلى الإثنى عشر، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة حيث يبدأ امتصاص العناصر الغذائية.

تناول الحبوب أثناء الانحناء إلى الجانب الأيمن أو الاستلقاء عليه يعني أن الأدوية انزلقت إلى أعمق جزء من معدة الكمبيوتر و''تذوب'' أسرع مرتين من الأقراص التى تؤخذ أثناء الجلوس فى وضع مستقيم.

وأدى الاستلقاء على الجانب الأيسر أو الميل إليه إلى إبطاء عملية الذوبان، بحيث يستغرق امتصاص الحبوب في هذا الوضع ما يصل إلى خمس مرات أطول مقارنة بوضع الجلوس مستقيما.

ووجدت دراسات سابقة بالمثل أن الاستلقاء على الجانب الأيمن يسرع من معدل إفراغ المعدة للطعام فى الأمعاء، كما أن الجلوس أو الوقوف أو الاتكاء على اليمين يسرع أيضًا من امتصاص الأدوية الفموية.