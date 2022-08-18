شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الشعور بالنعاس بعد تناول الغداء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الشائع أن يشعر الناس بالخمول والكسل والرغبة فى النوم بعد تناول وجبة الغداء، ويتطور الخمول نتيجة للتغيرات المفاجئة فى مستويات السكر فى الدم، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية تجنب الشعور بالنعاس بعد الغداء، بحسب موقع "health".

وبحسب الخبراء فإن السبب البيولوجي للشعور بالنعاس بعد الغداء هو الأدينوزين، وهو مادة كيميائية فى الدماغ تساعد على النوم، وعادة ما تكون فى ذروتها قبل النوم مباشرة، لكن يمكن أن تزداد أيضًا في فترة ما بعد الظهر، ما يؤدى إلى النعاس بعد الغداء.

وفيما يلى بعض الأشياء التى يجب مراعاتها لتجنب الشعور بالنعاس بعد الغداء:

1. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

إذا شعرت بالنعاس بعد الظهر، أضف الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والعدس والكينوا والجبن القريش والفول السودانى واللوز والتوفو والحليب والبازلاء الخضراء إلى الغداء بدلاً من السكر لمساعدتك على البقاء مستيقظًا.

يحفز البروتين العقل أكثر من السكر، فهو مصدر موثوق للطاقة طويلة الأمد ويعزز القدرة على التحمل، يساعد البروتين أيضًا في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم ويمنع ارتفاعات وانهيار الطاقة، كما ستشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول نتيجة لذلك.

2. تجنب الكربوهيدرات

سيساعدك تجنب الكربوهيدرات في الغداء على البقاء يقظًا في فترة ما بعد الظهر، حيث إن الكربوهيدرات قد تسبب النعاس أكثر من الأطعمة الأخرى.

ووفقًا لدراسة نُشرت في إصدار Advances in Nutrition وجد الباحثون أن نوم حركة العين السريعة (REM) يتعزز باتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات كأحد المكونات الثلاثة لنظامك الغذائي، ويجب تضمين الكربوهيدرات في نظامك الغذائي على شكل حبوب كاملة وفواكه وخضروات طازجة.

3. تجنب الأطعمة المقلية وقت الغداء

الأطعمة المقلية وقت الغداء مثل البرجر قد تجعلك تشعر بالدوار والنعاس بعد ذلك، لذا يمكنك استبدالها بالأطعمة المشوية.