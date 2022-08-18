شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة على الإصابة بسرطان المثانة عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان المثانة أكثر شيوعًا بين الرجال منه بين النساء، ويؤثر غالباً على المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، لكن من المهم فهم الطريقة التى يؤثر بها سرطان المثانة على النساء، فى هذا التقرير نتعرف على علامات الإصابة بسرطان المثانة عند النساء، بحسب موقع njurology.

العلامات المبكرة لسرطان المثانة عند النساء

يمكن أن تساعدك معرفة العلامات والأعراض فى التشخيص فى وقت أقرب، ما قد يحسن من توقعات سير المرض، وفيما يلى خمس علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها:

- دم فى البول.. هذا هو أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لسرطان المثانة، وعادةً ما يكون أول علامة على الإصابة بسرطان المثانة، ومن السهل على المرأة التغاضى عنها لأنها عادة ما تكون غير مؤلمة، ويمكن أن تمر أسابيع أو حتى أشهر بين كل مرة وتتجاهل العديد من النساء هذه الأعراض لأنهن يعزونها إلى الحيض أو انقطاع الطمث.

- أعراض تشبه التهاب المسالك البولية.. يمكن الخلط بين سرطان المثانة والتهاب المسالك البولية (UTI) لأن العديد من الأعراض متداخلة، وقد يعانى المرضى من زيادة وتيرة وإلحاح التبول، أو ألم مع التبول، أو سلس البول.

- ألم غير مبرر.. غالبًا ما ترتبط سرطانات المثانة الأكثر تقدمًا بالألم، ويمكن أن يحدث الألم فى منطقة الخصر أو البطن أو الحوض.

يمكن للمرضى أيضًا أن يصابوا بألم فى عظامهم إذا انتشر السرطان إلى عظامهم.

إذا كنت تعانى من أوجاع وآلام فى تلك المناطق، فأخبر طبيبك - خاصة إذا كنت قد لاحظت أيضًا ظهور بقع أو أعراض التهاب المسالك البولية.

- قلة الشهية.. يعتبر فقدان الشهية من أعراض السرطان الشائعة، وسرطان المثانة ليس استثناءً، إذا نما السرطان أو انتشر، فقد تعانى من فقدان الوزن أو الشعور بالتعب والضعف، بالطبع هناك الكثير من الأشياء الأخرى التى يمكن أن تفسد شهيتك، لذلك لا تفترض تلقائيًا الأسوأ - ولكن تحدث إلى طبيبك حول هذا الأمر إذا استمرت.

- نزيف الرحم بعد انقطاع الطمث قد يكون أحد أعراض سرطان المثانة أو بعض المشكلات الأساسية الأخرى، على غرار الدم في البول قد يكون من السهل التغاضي عنه، لكن يوصى بمراجعة طبيب المسالك البولية ليكون آمنًا.