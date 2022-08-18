شكرا لقرائتكم خبر عن البقع الحمراء فى العين قد تكون علامة على ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم حالة تكون فيها قوة الدم على جدران الشرايين مرتفعة للغاية، ومن الضرورى مراقبة ضغط الدم المرتفع لأنه يضع ضغطًا على أعضائك ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، وإذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا جدًا، فقد تكون هناك أعراض معينة يجب البحث عنها وفحصها من قبل الطبيب، ومن بين هذه الأعراض ما يحدث فى العين من وجود بقع حمراء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

بقع حمراء فى العين

قد تكون البقع الحمراء فى عينيك علامة على ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يكون سببها تمزق الأوعية الدموية، ومن الأفضل فحص عينيك خاصةً إذا ظلت حمراء لبعض الوقت.

يمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى مضاعفات فى الرؤية، ويمكن أن يؤدى إلى حالة تسمى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، حيث تتكاثف جدران الأوعية الدموية وتحد من تدفق الدم، ويمكن أيضًا أن تتورم شبكية العين ويمكن أن تتسرب الأوعية الدموية.

أعراض أخرى لارتفاع ضغط الدم

بصرف النظر عن العلامات الموجودة فى العين، تشمل الأعراض الأخرى لارتفاع ضغط الدم ما يلى:

- ألم الصدر

- صعوبة فى التنفس

- دم فى البول

- صداع شديد

- إعياء وتعب

عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم

من المهم معرفة العوامل التى يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذا كان لديك أى من هذه، فحاول اتخاذ تدابير احترازية وفقًا لذلك لمنع ارتفاع ضغط الدم فى المقام الأول.

إذا كنت تعانى من زيادة الوزن أو لا تمارس تمارين كافية، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أن تناول الكثير من الملح وعدم تناول ما يكفى من الفاكهة والخضراوات يعرضك للخطر.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى شرب القهوة والتدخين، والتقدم في السن ووجود تاريخ عائلى من ارتفاع ضغط الدم يعنى أنه يجب اتخاذ تدابير وقائية لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو النوم المضطرب قد يعرضك أيضًا للخطر.

نصائح لتقليل ضغط الدم المرتفع

قلل من كمية الملح التي تتناولها

اتباع نظام غذائي صحي

فقدان الوزن إذا كنت تعانى من السمنة

ممارسة الرياضة كل يوم

قلل من استهلاك الكافيين

الإقلاع عن التدخين