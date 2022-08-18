شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الكيوى هيقوى جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكيوى مصدرا جيدا للحصول على فيتامين سى الذى يدعم جهاز المناعة، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنه مصدر طبيعى للألياف، وهو محبوب فى عالم المغذيات الصحية للجهاز الهضمى، ويمكن أن يساعد تناول ما يكفي من الألياف في دعم انتظام حركة الأمعاء وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحى، وفى التقرير التالى نوضح الفوائد الصحية لتناول الكيوى، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

فوائد الكيوي لصحتكتقوية جهاز المناعة:

سيوفر لك تناول حبتان من الكيوي أكثر من 100% من احتياجاتك من فيتامين سي، ونظرًا لأن البيانات تُظهر أن نقص فيتامين C مرتبط بضعف المناعة وزيادة التعرض للعدوى، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C ، مثل الكيوي ، يمكن أن يساعدك على تلبية احتياجاتك وتجنب النقص - وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحتك المناعية تحت السيطرة.

تحسين عملية الهضم

يحتوي الكيوي على الأكتينيدين ، وهو إنزيم يمكن أن يلعب دورًا في مساعدة عملية الهضم، تظهر البيانات أن مستخلص الكيوي يساعد في هضم بعض البروتينات، بما في ذلك البروتينات الموجودة في الزبادي والجبن والأسماك.

ويعتبر الكيوي مصدرًا طبيعيًا للألياف، وهو محبوب في عالم المغذيات الصحية للجهاز الهضمي، يمكن أن يساعد تناول ما يكفي من الألياف في دعم انتظام حركة الأمعاء وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، إذا كنت تأكل قشر الكيوي جنبًا إلى جنب مع اللحم ، فسوف تزود نفسك بمزيد من الألياف الداعمة لصحة الأمعاء .

الشعور بالحيوية

ارتبط استهلاك الفاكهة والخضراوات الغنية بفيتامين سي بمزيد من الشعور بالحيوية، ووفقًا لنتائج دراسة نُشرت في Nutrients فإن تناول اثنين من فاكهة الكيوي يوميًا أدى إلى تحسين الحيوية الذاتية لدى البالغين الذين يعانون من نقص فيتامين سي.

تحسن في امتصاص الحديد

إذا كنت تتناول الكيوى الذى يحتوى على مصادر من الحديد النباتى، مثل السبانخ والحبوب الكاملة والمكسرات، فقد تواجه امتصاصًا محسنًا لهذا المعدن الأساسى، فيتامين سى لديه القدرة على مساعدة الجسم على امتصاص واستخدام هذا النوع من الحديد، ما قد يساعد الجسم على مكافحة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.