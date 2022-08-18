بيروت - نادين محمد - كثيراً ما اروي اسرار تجربتي مع القهوة الباردة للتخسيس. فهي تجربة مميزة وفريدة وارى انها ناجحة. فهذه القهوة تحتوي على العديد من المغذيات التي يحتاج اليها الجسم. كما ان تناولها في اوقات محددة يساعد على التخسيس ونحت الجسم وحرق الدهون بفعالية. لكن تجربتي مع القهوة الباردة للتخسيس لم تكتمل من دون اتباع نظام غذائي صحي ومن دون التخلي عن الاطعمة الدسمة مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

فوائد القهوة الباردة

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قررت بدء تجربتي مع القهوة الباردة للتخسيس بعد ان تعرفت على فوائدها الكثيرة اولاً. فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والمعادن الضرورية. وفي المقابل علمت انها خالية تماماً من الدهون كما من الكربوهيدرات والبروتينات. ورغم هذا فهي من المشروبات الشائعة في العالم ويتم وصف تناولها كطريقة لحرق الدهون خلال اتباع بعض انواع الحميات.



ولا انسى ما قرأته عن ان هذه القهوة تساعد على تذويب الانسجة الدهنية وعلى تعزيز عملية الايض كما على ازالة آثار السيلوليت. ومن اجل التأكيد على فعالية هذا الرجيم، اتذكر انني اتبعت رجيم دوكان في احدى مراحل حياتي وان البرنامج تضمن تناول قهوة لا تحتوي على السعرات الحرارية ولا على السكر. وهذا ما شجعني على خوض التجربة مع القهوة الباردة خصوصاً انني اكتسبت مؤخراً بضعة كيلوغرامات زائدة خلال اتباع الحجر المنزلي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

طريقة التحضير

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تعلمت طريقة تحضير القهوة الباردة ووجدت انها سهلة جداً. ولهذا اردت ان اتشارك ذلك مع الجميع. ففي هذه الحالة يمكن تحضيرها في الآلة الخاصة على طريقة القهوة العادية. وبعد هذا تترك لتبرد وتضاف اليها قطع الثلج ويمكن ان يتم تناولها مع الحليب البارد او بعد وضعها في الثلاجة. وقد جربت مختلف الطرق وهي تنطوي على الفائدة نفسها، علماً ان هذا الرجيم سمح لي بتناول قطعتين من الشوكولاتة الداكنة مرة واحدة يومياً.

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وحرصت بالطبع على تناول الطعام الصحي. ولهذا ركزت على الخضار والفواكه والاطعمة المشوية او المسلوقة او المطهوة على البخار من دون زيوت. كما مارست التمارين الرياضية بشكل منتظم. ولهذا واظبت على المشي والتمارين المنزلية لمدة 30 دقيقة يومياً

طريقة الرجيم

من اجل الاستفادة من هذا الرجيم ومن تجربتي مع القهوة الباردة للتخسيس حاولت تطبيقها بالطريقة الصحيحة. ولهذا كان علي ان اشرب 3 اكواب صغيرة من القهوة الباردة يومياً. وهكذا تمكنت من تحقيق هدف خسارة الوزن من دون ان اتعرض لخطر ارتفاع ضغط الدم او زيادة نبضات القلب. واعلمتني احدى الخبيرات انه يمكن الاشخاص الذين يمارسون الرياضية باستمرار ان يشربوا هذه القهوة قبل بدء التمارين من اجل الاستفادة من خصائصها التي تعمل على تنشيط الجسم. ولا انسى انها قالت ان هذه القهوة غنية بالزنك والسيلينيوم والكالسيوم شرط ان يتم تناولها من دون سكر.

واشارت ايضاً الى انها تعود بفوائد اخرى على الجسم اذا تم شربها باعتدال. وكشفت انه يمكنها ان تساهم الى جانب عوامل اخرى في الحد من المعاناة من بعض انواع السرطان ومن اوجاع الرأس. وشددت على انه من الافضل عدم استهلاك كمية كبيرة منها في حالة الانفعال والتوتر لأن هذا يمكن ان يزيد الامر صعوبة. وهكذا عرفت كل قواعد تجربتي مع القهوة الباردة للتخسيس وافضل الطرق لتطبيقها من اجل خسارة الوزن بالتزامن مع اتباع حمية غذائية صحية وتجنب تناول الاطعمة غير الصحية وممارسة التمارين الرياضية.

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