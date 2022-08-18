شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لفرط نشاط المثانة.. انقطاع الطمث وتناول الكافيين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تستيقظ عدة مرات فى الليل للتبول؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيمكن أن تكون أحد أعراض متلازمة فرط نشاط المثانة، وهى عبارة عن متلازمة تتميز بالإلحاح البولى وزيادة التردد والتبول الليلى وسلس البول، وفقا لما نشره موقع health.

أسباب فرط نشاط المثانة: 1. ضعف عضلات قاع الحوض

قاع الحوض أو الحجاب الحاجز هو مجموعة من العضلات التى تمتد بين عظم العانة فى الأمام إلى عظم الذنب فى الخلف، وأثناء الحمل وبعد الولادة تفقد عضلات قاع الحوض القوة التى يمكن أن تؤدى إلى متلازمة فرط نشاط المثانة.

2. أسباب عصبية

قد تؤثر الاضطرابات العصبية المختلفة على الأعصاب، وبالتالى فإن الأحاسيس تصبح غير دقيقة، ما يؤدى إلى إرسال نبضات وإشارات خاطئة إلى الدماغ والمثانة .

3. تناول الكافيين

الأشخاص الذين يستهلكون مستويات عالية من المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاى أكثر عرضة لتطوير فرط نشاط المثانة.

4 انقطاع الطمث

النساء أكثر عرضة لتطوير فرط نشاط المثانة بعد انقطاع الطمث، من المرجح أيضًا أن يصاب الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى بمتلازمة فرط نشاط المثانة لأن الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على المثانة.

أعراض فرط نشاط البول

1. الإلحاح البولي : عدم القدرة على مقاومة التبول عند الحاجة.

2. سلس البول الإلحاحي : يتميز بوجود تسرب حال الحاجة الملحة للبول.

3. التبول الليلي : يتميز بالاستيقاظ عدة مرات ليلاً للتبول .

4. تواتر التبول : يتميز بعدد المرات التي يحتاج فيها الشخص للتبول ومع فرط نشاط المثانة يكون التردد أعلى.

إليك كيف يمكنك مكافحة متلازمة فرط نشاط المثانة:

1. تغييرات نمط الحياة

الحفاظ على نظام غذائي صحي وتقليل المنتجات الغنية بالكافيين، وتقليل الوزن والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي.

2. إعادة تدريب المثانة

مزيج من التغييرات السلوكية التى يحتاج الشخص لدمجها حتى يتم علاج الحالة تمامًا، لذلك قد يضطر الشخص إلى إعادة تدريب المثانة، ومن المهم الاحتفاظ بمفكرة المثانة، مع ذكر التكرار والوقت والأحداث التى تؤدى إلى إلحاح البول.

3. تقوية عضلات قاع الحوض

يجب القيام بتمارين تقوية عضلات الحوض تحت إشراف مدرب.