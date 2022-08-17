شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض يتجاهلها كثيرون لسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويحدث عندما يكون هناك نمو غير منتظم لخلايا الجلد، والذى يمكن أن يكون ناتجًا عن التعرض لأشعة الشمس، ويعد هذا من أهم الأسباب التى تجعلك تضع كريم الوقاية من الشمس قبل الخروج في الشمس، سواء في الصيف أو حتى في الشتاء، وفي هذا التقرير نتعرف على علامات سرطان الجلد التي يتجاهلها كثير من الناس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هذا النوع الشائع من السرطان يمكن أن يحدث أيضًا في مناطق الجلد التي لا تتعرض عادةً لأشعة الشمس ويجب أن يعرف الجميع كيفية التعرف على علامات للسرطان على جلدهم.

يمكن أن يظهر سرطان الجلد بعدة طرق وهناك عرض واحد على وجه الخصوص يتم تجاهله غالبًا. فى أى مناطق يحدث سرطان الجلد في الغالب؟ فى أى مناطق يحدث سرطان الجلد في الغالب؟

يمكن أن يحدث سرطان الجلد في أجزاء مختلفة من الجسم مثل فروة الرأس والوجه والشفتين والأذنين والرقبة والصدر والذراعين واليدين والساقين.

يمكن أن يتشكل أيضًا على أجزاء من الجسم لا تتعرض كثيرًا لأشعة الشمس، مثل راحة اليد والمنطقة الموجودة أسفل أظافر اليدين والقدمين ومنطقة الأعضاء التناسلية.

ويعد موقع وحجم المنطقة المصابة من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها أثناء البحث عن نوع العلاج الذي يناسبك بشكل أفضل.

أنواع سرطان الجلد أنواع سرطان الجلد

سرطان الجلد من ثلاثة أنواع رئيسية هى سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد، يبدأ سرطان الخلايا القاعدية في الخلايا القاعدية - خلايا الجلد التي تحل محل الخلايا القديمة في المستوى السفلي من البشرة - يظهر عادة على سطح الجلد.

يؤثر سرطان الخلايا الحرشفية على الخلايا في الجزء الخارجي من البشرة. يوجد بشكل شائع في مناطق الجسم المعرضة لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

يمكن أن يتطور سرطان الجلد في أي مكان في جسمك، ويتطور من الخلايا التي تعطي لون بشرتك. ووجد الباحثون أنه أكثر شيوعًا على الصدر والظهر عند الرجال وعلى الساقين عند النساء.

أكثر أعراض سرطان الجلد التي يتجاهلها الناس

الشامات غير المنتظمة هي علامة شائعة لسرطان الجلد، ومع ذلك يمكن أن يتطور سرطان الجلد أيضًا على شكل نتوء يشبه البثور على الجلد، والذي يمكن تجاهله أو التخلص منه بسهولة.

يمكن أن يحدث هذا غالبًا إذا كنت مصابًا بنوع سرطان الخلايا القاعدية، والذي ينمو ببطء وقد يبدو وكأنه بثرة غير ضارة أو ندبة أو قرحة.

كيف يمكننا تحديد ما إذا كانت بثرة غير ضارة أو شيئًا سرطانيًا؟ كيف يمكننا تحديد ما إذا كانت بثرة غير ضارة أو شيئًا سرطانيًا؟

يقترح الأطباء أن إحدى طرق تحديد الفرق بين البثور أو سرطان الجلد هي ما إذا كان النتوء يزول أم لا حتى البثور المنتظمة الكبيرة أو العميقة ستختفي في غضون أسبوع ، ولكن قد تنمو بثرة أو عيب سرطان الجلد ويتغير مظهرها.

حال وجود شكوك ، من الأفضل استشارة طبيب أمراض جلدية. علامات أخرى لسرطان الجلد علامات أخرى لسرطان الجلد من المهم أيضًا البحث عن علامات أخرى غير الشامات. في بعض الأحيان ، تكون العلامة الأولى لسرطان الجلد هي منطقة خشنة من الجلد الأحمر أو البني تشبه القشرة أو الثآليل.

لا يظهر سرطان الجلد دائمًا على الجلد، يمكن أن يسبب سرطان الجلد بالقرب من الرئتين أيضًا أعراضًا مثل ضيق التنفس. يمكن أن يؤدي سرطان الجلد على الرأس إلى الصداع أو تغيرات في الرؤية.