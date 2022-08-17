تعرفي إلى فوائد حزام الزنجبيل لتنحيف الخصر

بيروت - نادين محمد - لا شكّ في أن الكثيران يحلمن بالحصول على خصر نحيف مثل خصور النجمات وعارضات الأزياء. ويعرفن تماماً أنه لا يمكنهنّ تحقيق هذا الهدف بسهولة وأن هذا قد يحتاج إلى اتباع حمية قاسية. ورغم ذلك الأمر ليس مستحيلاً وخصوصاً إذا لجأن إلى وصفة الزنجبيل الطبيعية الفعالة.

يحتوي الزنجبيل على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة. وهذا ما يجلعه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات. وهكذا يمكن اللجوء إليه لتخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة. أما أفضل ما يمكن هذا المكوّن القيام به فهو تعزيز عملية حرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم وخصوصاً في منطقة الخصر. لذا ينصح بتطبيق وصفة ضمادة الزنجبيل الفعالة.

ضمادة الزنجبيل المنحفة للخصر

إذا أردت أن تخسري دهون منطقة الخصر لديك والحصول على قوام جميل وإطلالة مميزة، ليس عليك سوى أن تحرصي على تحضير هذه الوصفة المفيدة جداً.

-أسكبي كمية كافية من الماء في وعاء. أضيفي إليه برش أو بودرة زنجبيل وضعي الخليط على النار حتى يغلي.

- إنزعي الخليط عن النار. ضعي القليل من الزنجبيل في ضمادة طبية كبيرة.

- إنقعي الضمادة التي تحتوي على الزنجبيل بماء الخليط الدافئ لمدة 5 دقائق.

طريقة الاستخدام

لتحصلي على فوائد حزام الزنجبيل وخصوصاً في ما يتعلق بنسف الدهون المتراكمة في منطقة الخصر لديك، من المهم أن تقومي بهذه الخطوات المهمة.

- ضعي الضمادة الدافئة على منطقة تجمع الدهون في خصرك وغلفيه بالبلاستيك اللاصق المخصص لحفظ الأطعمة إلى أن تبرد الضمادة.

- من الأفضل أن تستخدمي الضمادة بعد ساعتين إلى 3 ساعات من تحضيرها كحد أقصى لتحصلي على نتائج فعالة.

- ننصحك بتطبيق هذه الوصفة من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين.

- يمكنك أن تضيفي القرفة إلى الوصفة مع تدليك المنطقة المستهدفة أثناء وضع الضمادة عليها.

تحذير

- من الخطأ تطبيق هذه الوصفة في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم أو في مرحلة الحمل أو الرضاعة.

- لا تستخدمي الزنجبيل أيضاً إذا كنت تعانين من أمراض الدم أو السكري.

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