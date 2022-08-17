شكرا لقرائتكم خبر عن عندك دهون فى الكبد.. اعرف أفضل عادات الإفطار لتقليلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تم إخبارك بأن لديك دهون زائدة فى الكبد أو تم تشخيص إصابتك بمرض الكبد الدهنى، فقد تشعر بالانزعاج إلى حد ما، فإن مرض الكبد الدهنى غير الكحولى (NAFLD) هو السبب الأكثر شيوعًا للكبد الدهنى، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدى إلى تليف الكبد وفشل الكبد، ويمكن أن تؤدى أيضًا إلى تفاقم الحالات المزمنة الحالية مثل مرض السكرى والسمنة، والنظام الغذائى هو الطريقة الأساسية لعلاج الكبد الدهنى ويتطلب إضافة بعض الأطعمة وإزالة أنواع أخرى، وتساعد الأطعمة الغنية بالألياف على تقليل كمية الدهون المخزنة فى الكبد، وتشمل هذه الأطعمة أشياء مثل البقوليات والحبوب الكاملة بالإضافة إلى ألفاكهة والخضروات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - تناول المزيد من الحبوب الكاملة

إن دمج المزيد من الحبوب الكاملة بدلاً من الكربوهيدرات المكررة فى وجبة الإفطار عادة يمكن أن تساعد فى تقليل الدهون فى الكبد، ويمكن أن تزيد الألياف بشكل كبير وتقلل الدهون والمكونات الالتهابية الموجودة فى العديد من الكربوهيدرات المكررة.

2 - قلل من تناول اللحوم المصنعة

ووفقًا لتقارير تصلب الشرايين، يمكن أن يساهم الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة فى ارتفاع نسبة الكوليسترول ومشاكل القلب الأخرى، حيث تحتوى اللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد والسجق على نسبة أعلى من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية التى تسد الشرايين، لذا حاول بدلاً من ذلك تناول المزيد من الفواكه والخضراوات فى وجبة الإفطار واختر كميات صغيرة جدًا من اللحوم المصنعة فى بعض الأحيان.

3 - وازن طبق الإفطار

السمنة وزيادة الوزن عامل خطر للإصابة بالكبد الدهنى، لذا فإن الانتباه لكيفية موازنة طبق الإفطار الخاص بك يمكن أن يساعدك، كما أن وجود مجموعة متنوعة من الأطعمة فى طبقك يسمح بتنوع أكبر من العناصر الغذائية والتوازن فى من حيث السعرات الحرارية أيضا، كما أن فقدان الوزن يساعد فى تقليل الدهون فى الكبد.