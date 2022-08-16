شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: ما فيش داعى لتعقيم أيدينا بالكلور الماء والصابون كافيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال وباء كورونا زاد استخدامنا للمطهرات مثل الكلور والكحول، ما أدى لزيادة الإكزيما أو حساسية الجلد، فهل لابد من استخدام هذه المطرات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وكيف يمكن التخلص من جفاف الجلد الناتج عن استخدام الصابون بكثرة، وكيفية علاج الإكزيما؟

قال الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى الأسبق، إن الإكزيما نوع من أنواع الحساسية، مثل الأرتكاريا، والإكزيما هى أشكال وتضم "مرض ست البيت"، حيث تعانى ست البيت من إكزيما شديدة فى يديها نتيجة غسيل الأطباق والملابس وتظهر الأعراض على شكل احمرار فى الجلد، وإفرازات سائلة مؤلمة جدا، وهناك إكزيما ناتجة عن ارتداء المعادن مثل الخواتم أو الدبلة أو الحلق أو توكة الحزام، أو السلسة أو الساعة، ويتكون التهاب وصديد، وهناك إكزيما ناتجة عن التعرض للأسمنت للعمال الذين يتعاملون مع الأسمنت، ويسبب التهابا واحمرار فى اليدين، نتيجة الإكثار من استخدام الكحول والصابون مما يزيد من الإكزيما.

ونصح الدكتور هانى الناظر الناس بغسل الأيدى بالماء والصابون فقط وعدم استعمال الكحول أو الكلور إلا عندما يتطلب الأمر ذلك عندما يكون هناك مريضا بالمنزل، أو الأطباء الذين يتعاملون مع المرضى، لكن فى البيت عندما لا يكون هناك مريض فى البيت نستخدم الكلور، فى داخل البيت نكتفى بالماء والصابون بعد المجىء من العمل أو قبل الأكل وبعده، لحمايتنا من الأمراض، لأن الامراض تنتقل من خلال الأيدى غير النظيفة، والتي لا تسبب عدوى بالجلد فقط، ولكن عدوى للجهاز الهضمي، حيث توجد أمراض كثيرة تنتقل من خلال اليد والماء والصابون كافى تماما.

وهناك ناس يصابون بالإكزيما نتيجة التوتر ونطلق عليها الاكزيما العصبية، وهناك سيدات يصبن بها في فروة الرأس نتيجة حساسية من صبغات الشعر.

فلابد من أعرف السبب ومنعه، وأحيانا تحدث الاكزيما أو الحساسية نتيجة تناول أكلات مثل الشيكولاتة والموز والفراولة والفول السودانى والمانجو والسمك، والمريض يعانى من الهرش فى الجسم كله وأنصح مرضى الاكزيما لو استحموا يستحموا بصابون الجلسرين، وهى مهمة لكل الناس وآمنة ولا تسبب أى مشاكل جلدية، حيث يمكن استعمالها للأشخاص الذين يعانون من الارتكاريا أواكزيما، أو حمو النيل، فهي صابون آمنة جدا ولا تسبب مشاكل جلدية.

ولعلاج جفاف اليدين بسبب غسل اليدين باستمرار، علينا استعمال صابون الجلسرين، ولو في جفاف نشرب ميه ونستعمل دهان الجلسرين بعد تجفيف الأيدى.

هل هناك علاجات للأكزيما؟

طبعا العلاجات عبارة عن أقراص لكى تعمل من الداخل مثل أقراص مضادة للهستامين، وكريمات قد تحتوى على الكورتيزون عندما تكون الحالة شديدة وقد يتم الاستعانة بالحقن، حسب شدة المرض، أو أقراص لأنها قد تمثل خطورة على حياة الإنسان.