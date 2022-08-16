شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من دهون البطن.. أفضل 5 أطعمة تعمل على إذابتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد إذابة دهون البطن العنيدة فكل ما عليك فعله هو دمج هذه المجموعات الغذائية، فكل منها يساعد على محاربة الالتهاب وزيادة التمثيل الغذائى، والأهم من ذلك كله إيقاف جينات الدهون وعكس اتجاه جسمك لتخزين الدهون، تم تصميم أفضل الأطعمة لإذابة دهون البطن لتوفير البروتين والألياف والدهون الصحية في كل وجبة للمساعدة في زيادة التمثيل الغذائي ومحاربة الجوع، سيعملون على زيادة مستويات المغذيات الكبيرة لديك لإيقاف آليات تخزين الدهون الجينية، مع تقليل السكريات الزائدة والكربوهيدرات المكررة والإضافات المعروف أنها تؤدي إلى تفاقم المعدة وتؤدي إلى الالتهاب وزيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

1 - البيض

البيض هو أفضل مصدر غذائي لفيتامين ب كولين، وهو عنصر غذائى أساسى يستخدم فى بناء جميع أغشية خلايا الجسم، ومع إجراء المزيد من الأبحاث حول آليات الجينات الدهنية، ازدادت قيمة البيض، ويرتبط نقص الكولين مباشرة بالجينات التي تسبب تراكم الدهون الحشوية ، وخاصة في الكبد.

2 - الفواكه الحمراء

بدأت المزيد من الأبحاث تظهر أن بعض الفواكه أفضل فى محاربة دهون البطن من غيرها، والفاكهة الرئيسية تشترك جميعها فى شىء واحد؛ لونها أحمر، أو على الأقل ضارب إلى الحمرة، وتشمل هذه الفاكهة الجريب فروت الأحمر الياقوتي، والكرز، والتوت، والفراولة، والتفاح، والبطيخ، والخوخ.

3 - زيت الزيتون

على الرغم من أنه قد يبدو من غير المنطقي إضافة الدهون إلى وجبة إذا كنت تحاول فقدان الدهون، إلا أن تناول جزء معتدل من الدهون غير المشبعة، مثل النوع الموجود في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، يمكن أن يمنع الوجبات الخفيفة ويبقيك ممتلئًا، عن طريق تنظيم هرمونات الجوع، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Journal أن المشاركين الذين تناولوا نصف حبة أفوكادو طازجة مع الغداء أفادوا بانخفاض الرغبة بنسبة 40% في تناول الطعام لساعات بعد ذلك.

4 - الألياف الصحية

تحصل الحبوب على سمعة سيئة بسبب محتواها من الكربوهيدرات، وتبحث المزيد من الدراسات في تأثيرات الجلوتين، وهو البروتين الموجود في القمح، ليس فقط كمسبب في زيادة الوزن لكن بسبب الآثار الصحية المحتملة على المدى الطويل مثل مرض ألزهايمر وأمراض القلب.

لكن ليست كل الحبوب متساوية، تحتوى الحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين مثل الكينوا على مادة مغذية تسمى البيتين، وهو حمض أمينى يؤثر بشكل إيجابى على الآلية الوراثية لمقاومة الأنسولين والدهون الحشوية.

وتشمل بعض أفضل الأطعمة التى تذيب دهون البطن الفاصوليا والعدس والشوفان والكينوا والأرز البني التي تحتوي على المغنيسيوم والكروم - وهما عنصران مغذيان يحاربان الكورتيزول (هرمون الإجهاد الذي يوجه الدهون ليتم تخزينها حول الخصر)، ويحافظان على إنتاج الأنسولين (المستويات المرتفعة من الهرمون تشجع أيضًا الدهون على التراكم حول البطن).

5 - اللحوم والأسماك الخالية من الدهون

عندما تأكل البروتين يجب أن ينفق جسمك الكثير من السعرات الحرارية في عملية الهضم - نحو 25 سعرًا حراريًا لكل 100 سعر حراري تأكله (مقارنة بـ 10 إلى 15 سعرًا حراريًا فقط للدهون والكربوهيدرات).

وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين مقارنة بالكربوهيدرات تزيد من الشعور بالشبع عن طريق قمع هرمون جريلين المحفز للجوع .