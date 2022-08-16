شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى الاختبارات التى يجب إجراؤها بعد سن اليأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطاع الطمث هو عملية بيولوجية طبيعية تحدث عندما تمر على المرأة 12 شهرًا متتاليًا دون حيض، وبالنسبة لمعظم النساء تمثل نهاية سنوات الولادة نهاية زياراتهن السنوية لأمراض النساء، لكن هذا خطأ فادح، فيجب إجراء فحص الحوض، حتى بعد انقطاع الطمث، وفى التقرير التالى نوضح الأعراض التى تصاحب سن اليأس وفقا لما نشره موقع " healthshots".

لماذا يجب زيارة طبيب النساء والتوليد بعد انقطاع الطمث؟

عندما تدخل النساء سن اليأس، يلاحظن العديد من التغييرات فى أجسادهن، أحد أبرز التغييرات هو تقليص الدورة الشهرية بعد 40، التقلبات الهرمونية المستمرة يمكن أن تسبب الهبات الساخنة، ويستمر جسم المرأة فى التغير حتى بعد انقطاع الطمث، وتتطلب معظم هذه التغييرات رعاية أمراض النساء، ومن المهم زيارة طبيب أمراض النساء بانتظام، حتى بعد انقطاع الطمث.

ما هى المشاكل التى يمكن مواجهتها بعد انقطاع الطمث؟

- هشاشة العظام.. وهى حالة تصبح فيها العظام هشة

- ضمور مهبلى.. حيث تصبح بطانة المهبل أكثر جفافاً وأرق ما يؤدى إلى الحكة والحرق والألم

- التهابات المسالك البولية المزمنة

- سلس البول.. ويعنى فقدان السيطرة اللاإرادى على المثانة

- تدلى أعضاء الحوض، حيث يمكن أن ينزلق الحوض من وضعه الطبيعى

- نزيف ما بعد انقطاع الطمث

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- سرطان المبيض

ما الاختبارات التى يجب إجراؤها بعد سن اليأس؟

لا تزال الفحوصات والاختبارات المحددة مطلوبة ما بعد انقطاع الطمث، ما يجعل من الضرورى إجراء زيارة سنوية لطبيب أمراض النساء بعض هذه الاختبارات تشمل.

1. فحوصات السرطان

حتى بعد انقطاع الطمث، لا تزال النساء معرضات لخطر الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الرحم وسرطان المبيض وسرطان الثدى، خلال الفحص السنوى لأمراض النساء، سيحدد الطبيب المختص أنواع الفحوصات المناسبة لك بناءً على تاريخ عائلتك.

2. فحوصات الحوض

تعتبر فحوصات الحوض ضرورية للحفاظ على صحة الجهاز التناسلى للمرأة، حتى بعد انقطاع الطمث، يتم إجراء فحوصات الحوض لفحص المهبل من الخارج وعنق الرحم بحثًا عن أى علامات مرض أو عدوى، ويتم إجراء الفحص بواسطة أخصائى طبى، للتحقق من شكل وحجم وموقع الرحم والمبايض.

3. مسحة عنق الرحم

يوصى بإجراء اختبار مسحة عنق الرحم كل ثلاث سنوات حتى سن 65 عامًا، وهو ما يعنى أيضًا بعد انقطاع الطمث.