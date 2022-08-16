شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: بلاش تستعملوا الليفة لأن بيتكون عليها بكتيريا تسبب مشاكل بالجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث السابق، بعض النصائح المهمة لعلاج حمو النيل، وبعض أمراض الصيف والمصايف، وكيفية ترطيب البشرة والحفاظ على الجلد من التجاعيد.

وقال إن حمو النيل عبارة عن حبوب حمراء كثيرة تنتشر فى الجسم كله ويظل الطفل يعانى من "الهرش طول الليل"، وسبب تسميته حمو النيل، هو أنه قبل بناء السد العالى كان يحدث فيضان فى شهر أغسطس وسبتمبر يحدث فيضان النيل وحمو النيل ليس له علاقة بالفيضان، لكن كان يأتى فى موعد فيضان النيل، حيث يكون الجو يتمتع بالرطوبة العالية وارتفاع حرارة الجو، ولذلك سمى بحمو النيل أى وقت وقوع فيضان النيل، لكن ليس له علاقة بالنيل، والسبب هو ارتفاع الحرارة والرطوبة معا، ما يؤدى إلى عدم تبخر العرق، ويتجمع فى الغدد العرقية وتكون مليئة بالأملاح والسموم، وتمتلئ ثم تنفجر ما يؤدى إلى حدوث التهاب شديد وحرقان ويؤدى إلى ظهور طفح جلدى وحرقان بالجلد والحل والعلاج من خلال:

1. ارتداء فانلة من القطن تحت الملابس، لأنها تمتص العرق، وعدم ارتداء الملابس المحتوية على الخيوط الصناعية بالنهار، لأنها تؤدى إلى كتم العرق وتعمل على تسخين الجسم، وتسبب العرق، لذلك لابد من ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة بالنهار.

2. عدم الاستحمام بالماء الساخن خلال الجو الحار لأنه عندما يكون جسمى ملتهب وأستحم بالماء الساخن، يعمل على زيادة الالتهاب، لأن الماء الساخن يعمل على توسيع الشرايين ما يؤدى إلى تدفق الدم فى الجلد، فدرجة الالتهاب تزيد، فمثلا عند احتراقى بالماء الساخن فإن المكان الذى وقع عليه الماء الساخن لونه يصبح أحمر فإذا وضعنا عليه ماء ساخن يزيد الالتهاب في الصيف، لذلك الأفضل هو الاستحمام بـ"مية الحنفية" وليس بالمياه المثلجة.

3. "بلاش الليفة" بلاش العادة المصرية بتاعتنا وهو الاستحمام بالليفة، لأن الليفة نبات مكون من ألياف طبيعية وعند تركها مبتلة في الحمام تتراكم عليها البكتيريا وتنمو عليها الميكروبات، ويظهر ذلك من خلال تكوين فطر وبكتيريا سوداء على الليفة نتيجة تركها لفترة طويلة مبللة في الحمام، وإذا قمت بالاستحمام بها تؤثر على البشرة ويؤدى إلى الالتهابات وتؤثر على الجلد والبشرة وعلى النضارة.

وأضاف يجب الاستحمام بالصابون العادى فقط بدون ليفة، والناس فاكرة إن الليفة تؤدى إلى التخلص من أوساخ الجسم، وهذا غير صحيح لأن الصابون يقوم بهذا الدور يعمل على نظافة الجلد والبشرة، ويتخلص من كل أوساخ بالجلد، فنحن الدولة الوحيدة التى تستعمل الليفة، اللوف الصناعى لا ينمو عليه ميكروبات فيمكن استعماله.

4- لعلاج حمو النيل نستخدم غسول الكلامينا، ويستحم بالماء البارد 3 مرات في اليوم، ويأخذ أقراص الهستامين.