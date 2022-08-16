شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح موقف الحوامل من لقاح كورونا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان : لا يوجد خطورة على السيدة الحامل إذا تلقت لقاح فيروس كورونا فى الوقت الحالى لأن الدراسات التى أجريت أثبتت مأمونية وفاعلية اللقاح للسيدات الحوامل.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن قواعد العزل المنزلى للحالة الإيجابية معمليا بفيروس كورونا بدون أعراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان : يكون العزل المنزلى لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابى للكوفيد 19، وفى حالة انتهاء العزل يستمر الشخص فى ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية فى تحركات الشخص المصاب.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: فى حالة ظهور الأعراض خلال فترة العزل تعامل الحالة، طبقا لفترات العزل المقررة، وفقا للتصنيف الإكلينيكى للحالة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.