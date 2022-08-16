شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد الإصابة بنوبة قلبية منها ألم الجزء العلوى من البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبة القلبية قد تحدث فجأة دون سابق إنذار، لكن عادة ما تكون هناك إشارات يعطيها جسمك مسبقًا، وكل 40 ثانية يصاب شخص ما فى الولايات المتحدة بنوبة قلبية، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووفقا لديمترى نيفيلف، المدير المساعد لأمراض القلب فى مستشفى جامعة ستاتين آيلاند، هناك خمس علامات تشير إلى أنك على بعد ثوانٍ من الإصابة بنوبة قلبية، بحسب ما ذكره موقع eatthis.

1 - ألم فى الصدر من الأنشطة الروتينية

إذا كنت تعانى من عدم ارتياح يشبه الضغط فى الصدر مع الحد الأدنى من النشاط أو لديك أعراض إضافية مثل صعوبة التنفس، أو عدم الراحة فى الجزء العلوى من الجسم، أو التعرق، أو الغثيان، يجب أن تسعى للحصول على الاهتمام على الفور، إن تحديد مخاطر إصابتك بنوبة قلبية والتعرف على علامات الإصابة بنوبة قلبية مبكرًا أمران حاسمان للحفاظ على وظائف القلب وربما إنقاذ حياتك.

2 - تاريخ عائلى قوى لأمراض القلب

يوضح الدكتور نيفيليف: "إذا كان لديك فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة أصيب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية قبل سن 55 للرجال أو 65 عامًا للنساء، فأنت فى خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يكون هناك غالبًا الارتباط الوراثى للنوبات القلبية وحتى الأشخاص الأكثر وعيًا بالصحة يمكن أن يتأثروا فى سن مبكرة، يتيح لنا التعرف المبكر تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.

3 - فقدان الوعى

إذا كنت تعانى من إصابة فى عضلة القلب بسبب نوبة قلبية، فقد يتسبب ذلك فى تلف هذا النظام وينتج عنه بطء شديد فى ضربات القلب أيضًا، أو غير منتظم للغاية قد تؤدى هذه الإيقاعات إلى فقدان الوعى أو "الإغماء" فى الغالبية العظمى من الحالات، لا يرتبط فقدان الوعى بالإصابة بنوبة قلبية، إذا كان لديك عوامل خطر أساسية للإصابة بأمراض القلب.

4 - ألم فى الجزء العلوى من البطن

قال لدكتور نيفيليف: "أعراض النوبة القلبية الوشيكة لا تتبع دائمًا ما هو مكتوب فى الكتب المدرسية، العروض التقديمية اللانمطية أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا، بما فى ذلك الشكاوى من آلام الجزء العلوى من البطن أو الامتلاء، انتبه بشكل خاص إذا كان لديك تشخيص سابق لمشكلة غير قلبية مثل الارتجاع المعدى المريئى ولكنك تعانى الآن من أعراض فى نفس المنطقة لكن بقوة مختلفة.

5 - الإصابة بنوبة قلبية فى الماضى

إذا كنت قد أصبت بالفعل بنوبة قلبية فى الماضى وتعانى من نفس الأعراض، فهناك احتمال قوى بأنك قد تكون مصابًا بنوبة قلبية أخرى، من المهم أن تضع فى اعتبارك أعراضك؛ يجد الكثيرون أنه من المفيد الاحتفاظ بسجل يصف بالضبط الأعراض التى يعانون منها، ومدة ذلك، وما الذى جعل الأعراض أفضل أو أسوأ.