شكرا لقرائتكم خبر عن من تقليل الالتهاب إلى نضارة البشرة.. 10 فوائد صحية لعصير الكرفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الصحة ثروة" قول مأثور يقسم به الجميع، ومن المهم تناول نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة وإدارة مستويات التوتر للعيش بصحة وسعادة، وهناك العديد من الأطعمة الخارقة التى يدمجها الناس فى نظامهم الغذائى ويحصدون فوائدها، ولعصير الكرفس فوائد صحية محتملة لهذا اكتسب شعبية بين الناس، حيث يحتوى على الألياف الغذائية والفيتامينات وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وله قيمة غذائية كبيرة، واستخدم المعالجون التقليديون عصير الكرفس لإزالة السموم من الجسم، وفى اتقرير التالى نوضح الفوائد الصحية لعصير الكرفس، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

أهم 10 فوائد صحية لعصير الكرفس 1- يخفف من الالتهاب

يمكن أن يؤدى الالتهاب فى الجسم إلى العديد من المشاكل المزمنة مثل سوء الهضم وآلام المفاصل ومشاكل القلب والسكرى وما إلى ذلك، ومن الضرورى دمج الأطعمة المضادة للالتهابات فى النظام الغذائى لمحاربة هذه الأمراض، ومن المعروف أن بعض المواد الكيميائية النباتية المستخرجة من الكرفس لها تأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم، تشير بعض الدراسات إلى أن هذه المواد الكيميائية النباتية تساعد فى تخفيف الالتهاب وتقوية جهاز المناعة فى الجسم.

2- يحافظ على صحة قلبك

من المهم تناول نظام غذائى متوازن للحفاظ على صحة القلب، وتحتوى أوراق الكرفس على مركبات الفلافونويد التي تساعد على حماية قلبك من الأمراض.

3- الوقاية من السرطان

من أهم فوائد عصير الكرفس أنه يمكن أن يساعد في الحماية من أنواع مختلفة من السرطانات، حيث تحتوي أوراق وبذور الكرفس على مركبات مثل الصابونين وحمض الكافيين والتانين وحمض الفريك، وكلها تعمل كمضادات أكسدة قوية وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

4- يقى من أمراض الكبد

مع الكرفس يمكن منع وإدارة العديد من أمراض الكبد مثل تليف الكبد ومرض الكبد الدهني غير الكحولي وما إلى ذلك، حيث إن أوراق وسيقان الكرفس مليئة بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات في الجسم، وتتخلص من السموم والجذور الحرة، وتحافظ على صحة جسمك.

تعمل مادة البوليفينول الموجودة فى أوراق الكرفس وسيقانه أيضًا على تسريع نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة فى الجسم، والتي بدورها تساعد في تقليل مخاطر تلف الكبد.

5- يرطب الجسم

من أهم فوائد عصير الكرفس أنه يساعدك على البقاء رطبًا، كثير من الناس ليس لديهم عادة شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، وهذا يمكن أن يسبب العديد من المشاكل مثل الدوار والدوخة والتعب وجفاف الفم، ويساعد الحفاظ على رطوبة الجسم فى تنظيم درجة حرارة الجسم وإدارة مستويات ضغط الدم ودعم صحة الكلى، وشرب عصير الكرفس بشكل يومى سيجعلك تحافظ على رطوبتك.

6- يحسن النوم

ووفقًا لدراسات مختلفة، تساعد النظم الغذائية النباتية في تنظيم النوم، ويحتوي الكرفس على مادة البوليفينول الغذائية التي تساعد في تعديل دورات النوم والاستيقاظ، أضف الكرفس إلى نظامك الغذائي لتحصل على ليلة نوم هانئة .

7- يحسن وظائف المخ

تحتوى أوراق الكرفس على مادة apigenin التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي بدورها تحافظ على صحة الدماغ، إذا كنت تشرب عصير الكرفس في الصباح، فسوف يجعلك تشعر بالانتعاش ويحفز عقلك، يحتوي عصير الكرفس على الأيونات المعدنية ومضادات الأكسدة التي تحافظ على حماية الدماغ من الإجهاد الممرض، فإن شرب كوب من عصير الكرفس كل يوم يمكن أن يساعدك على منع مشاكل مثل فقدان الذاكرة واضطرابات التنكس العصبي وما إلى ذلك.

8- يحافظ على صحة الكلى

عصير الكرفس مليء بالبوتاسيوم والصوديوم ، وكلاهما يساعد في تنظيم سوائل الجسم، ويعمل عصير الكرفس كمدر رائع للبول ويساعد على تخليص الجسم من الماء والملح، كما أنه يساعد في منع التهابات المسالك البولية والعديد من مشاكل الكلى الأخرى، عصير الكرفس مفيد أيضًا فى الاحتفاظ بالمياه فى الجسم والتخلص من رواسب الكالسيوم الزائدة فى الجسم عن طريق البول، وهذا بدوره يمنع حصوات المرارة وتصلب الشرايين وحصى الكلى وما إلى ذلك.

9- يساعد فى إزالة حب الشباب

عصير الكرفس ملىء بحمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ج، وكلها تساعد فى مكافحة الالتهابات والالتهابات، وتساعد خصائصه المضادة للأكسدة في منع حب الشباب والبثور والعيوب.

10- يحافظ على نضارة البشرة

من أفضل فوائد عصير الكرفس للبشرة أنه يحافظ على البشرة صحية ومتوهجة، ويحتوى الكرفس على Apigenin و tannin و luteolin و kaempferol و saponin وهي مضادات أكسدة تساعد في مكافحة الالتهاب وتأخير علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.