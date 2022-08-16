شكرا لقرائتكم خبر عن للتغلب على الطقس الحار.. تناول التمر الهندى لترطيب الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن التغلب على الحرارة خلال موجة الحر القاسية قد يبدو مستحيلًا، إلا أن مشروبًا باردًا قد يرفع معنوياتك ويرطب جسمك، فالتمر الهندى يتميز بنكهة حلوة وحامضة ومنعشًا بنفس القدر، فهو فاكهة استوائية مذاقها رائعة ومليئة بالامتيازات الغذائية المرتبطة بتعزيز طول العمر، والفوائد الصحية العديدة التى سنوضحها فى التقرير التالى وفقا لما نشره موقع "wellandgood".

ما هو التمر الهندى؟

التمر الهندى هو شجرة موطنها أفريقيا (لكنها تنمو أيضًا في أجزاء أخرى من العالم) تنتج قرونًا تشبه الفاصوليا مليئة بالبذور المحاطة باللب العصير، عندما تكون الفاكهة لا تزال صغيرة، يكون طعم اللب أكثر حمضية، وعندما تنضج يصبح أكثر شبهاً بالمعجون وأكثر حلاوة مع الحفاظ على حموضة، ويمكن تناول هذا اللب الصالح للأكل نيئًا أو استخدامه لطهى أطباق مختلفة مثل الصلصات والمشروبات والحلويات.

الطرق الرئيسية التي يفيد بها التمر الهندي صحتك

هذه الفاكهة المليئة بمضادات الأكسدة والمغذيات، التمر الهندي يفيد صحتك بعدة طرق، بالنسبة للمبتدئين يحتوي كوب واحد من لب التمر الهندى على ثلاثة جرامات من البروتين، و75 جرامًا من الكربوهيدرات، وستة جرامات من الألياف الغذائية، كما يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل 26% من القيمة اليومية للمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والنحاس والفوسفور والثيامين.

ربما تكون إحدى أكثر فوائد التمر الهندي إغراءً أنها غنية أيضًا بالبوليفينول، والتي ترتبط بتعزيز طول العمر، ويحتوي كل من اللب والبذور على مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقليل أضرار الجذور الحرة في الجسم، والتي يمكن أن تسبب أمراضًا مزمنة.

ويوصي بتناوله باعتدال لأنه يمكن أن يكون بمثابة ملين عند تناوله بكميات كبيرة بسبب محتواه العالي من المغنيسيوم والبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون من الإمساك.

مشروب التمر الهندى

طريقة شائعة لاستخدامه للاستمتاع به في أيام الصيف الحارة، لصنع هذا المشروب المنعش، تنقع القرون في الماء الساخن لتحرير اللب وبث الماء بنكهته اللذيذة والحلوة، بعد ذلك يُصفى المزيج ويُحلى بالسكر للحصول على مشروب منعش مليء بالفوائد الصحية.