متى يكون الإسهال خطير للكبار؟

بيروت - نادين محمد - متى يكون الإسهال خطيراً للكبار رغم أنه تزول معظم حالات الإسهال الحاد دون علاج، ومع ذلك، فإن الإسهال الشديد أكثر من 10 حركات أمعاء في اليوم، وفقد السوائل عن طريق الفم يمكن أن يسبب الجفاف، والذي يمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه.

متى يكون الإسهال خطيراً للكبار؟

يمكن أن يكون الإسهال شيئاً مؤقتاً، أو يمكن أن يشير إلى شيء أكثر خطورة. إذا كنت تعانين من الإسهال، كيف يمكنك معرفة ما إذا كان عليك الانتظار أو زيارة الطبيب؟

قد يكون لديك أيضاً:

تشنج.

وجع بطن.

انتفاخ البطن.



غثيان.

حُمى.

التقيؤ.

حتى بدون دواء، عادة ما يختفي الإسهال من تلقاء نفسه في غضون 48 ساعة.

أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها في هذه الأثناء هي:

ابقي رطبة حتى ينتهى الإسهال.

تجنبي الأطعمة التي تزيد من سوء الأعراض.

تجنبي الجفاف.

عند الإصابة بالإسهال، تناولي الكثير من الماء وتناولي سوائل تزيد من مستويات الصوديوم لديك مثل المرق وعصائر الفواكه.

متى يكون الإسهال خطيراً للكبار ومتى تتصلين بطبيبك؟

متى يكون الإسهال خطيراً للكبار ومتى تتصلين بطبيبك على الفور إذا كان لديك الأعراض التالية:

ألم شديد في البطن أو المستقيم.

دم في البراز.

براز أسود.

ارتفاع في درجة الحرارة.

علامات الجفاف.

يمكن أن تكون هذه علامات تحذيرية لأشياء مثل:

عدوى.

مرض التهاب الأمعاء.

التهاب البنكرياس.

سرطان القولون.

تأكدي أيضاً من إخبار طبيبك بالإسهال الذي تعانين منه إذا كنت مصابة بالسرطان، أو تلقيت علاجاً مؤخراً له.

الإسهال المزمن ومعرفة السبب

على الجانب الآخر عندما لا يزول الإسهال، وإذا كنت لا تزالين تعانين من الإسهال بعد 4 أسابيع، فأنت تعانين من الإسهال المزمن ولمعرفة السبب، سيرغب طبيبك في معرفة الأعراض والتاريخ الطبي ومنذ متى وأنت تعانين من الإسهال ويقوم بتشخيص الأسباب وعوامل الخطر بعد وضع القواعد التالية في الاعتبار وهي كالتالي:

-سواء كان الإسهال يأتي ويختفي، أو مستمراً.

-إذا كان البراز يبدو دموياً أو زيتياً أو دهنياً أو مائياً.

-الأعراض الأخرى التي تعانين منها ومدة الإصابة بها.

-إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بالإسهال المزمن.

-الأماكن التي سافرت إليها مؤخراً.

-الأطعمة غير المعتادة التي جربتها في الفترة القليلة الماضية.

-أي دواء أو مكملات تتناولينها.

-إذا كنت قد فقدت الكثير من الوزن.

المصدر :webmd.

ملاحظة من«الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج.. عليكِ استشارةَ طبيب متخصص.

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