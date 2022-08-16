وداعًا لمشاكل الجهاز الهضمي بـ4 علاجات سريعة

بيروت - نادين محمد - يعاني الكثير منا من مشاكل في الجهاز الهضمي من وقت لآخر سواء كان ذلك بسبب تناول الكثير من الطعام بسرعة كبيرة، أو تناول الطعام الخطأ باستمرار، أو الجفاف، فمن المؤكد أنها يمكن أن تسبب لك مشاكل في المعدة. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة لمشاكل الجهاز الهضمي التي يمكنك محاولة علاج الأعراض.



ما هي مشاكل الجهاز الهضمي؟

تختلف مشاكل الجهاز الهضمي عن بعضها، وقد تظهر أعراض متفاوتة. عند تركها، يمكن أن تؤدي هذه المشكلات إلى مضاعفات وأمراض مزمنة.



1. شاي البابونج

سوف تحتاجين:

ملعقة صغيرة من شاي البابونج

كوب ماء

عسل

ما عليك القيام به:

أضيفي ملعقة صغيرة من شاي البابونج إلى كوب من الماء ويُغلى المزيج في وعاء ويترك ليغلي لمدة 5 دقائق ويصفى.

اتركي الشاي يبرد قليلاً قبل إضافة القليل من العسل إليه، وتناولي الشاي على الفور.

يجب أن تتناولي هذا الشاي مرتين يومياً للحصول على أفضل الفوائد.

يعتبر البابونج علاجاً قديماً للعديد من مشاكل الهضم مثل التشنجات والإسهال ومتلازمة القولون العصبي، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للتشنج يمكن للشاي أن يهدئ عضلات الأمعاء ويخفف آلام البطن وعدم الراحة.

2. خل التفاح

سوف تحتاجين:

ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام

كوب ماء دافئ

ما عليك القيام به:

أضيفي ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام إلى كوب من الماء الدافئ وتخلط جيداً وتستهلك يومياً.

يجب القيام بذلك من مرة إلى مرتين يومياً، ويفضل قبل وجبات الطعام.

يحفز خل التفاح على إفراز العصارات الهضمية التي تساعد في الهضم عن طريق تكسير الطعام. كما أنه يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة مثل حرقة المعدة وعسر الهضم.

إذا كنت تعانين من مشاكل في إفراغ المعدة، فابتعدي عن خل التفاح؛ لأنه قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

3. الزنجبيل

سوف تحتاجين:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

كوب ماء

عسل

ما عليك القيام به:

أضيفي ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم إلى كوب من الماء ويُغلى المزيج في وعاء.

وعندما يبرد الشاي قليلاً، أضيفي بعض العسل إليه ويتم تناوله قبل أن يبرد الشاي.

يجب أن تشربي هذا الشاي 2-3 مرات قبل وجبات الطعام أو قبل النوم.

الزنجبيل عشب يخفف من مشاكل الهضم ويعالج الغازات ويخفف من الانتفاخ وأعراض الغثيان والقيء.

4. بذور الكزبرة

سوف تحتاجين:

ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة

كوب ماء

عسل

ما عليك القيام به:

تُغلى ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة في وعاء ويبرد الشاي وأضيفي إليه القليل من العسل.

ويستهلك على الفور، ويجب أن يتم تناوله مرة واحدة يومياً.

تساعد التأثيرات الطاردة للغازات لبذور الكزبرة على التخلص من اضطراب المعدة، وتخفيف الهضم والغازات وحتى تقلصات الأمعاء.

المصدر :stylecraze

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج. عليك استشارة طبيب متخصص.

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