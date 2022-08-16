شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات فيتامين "د" تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لتحليل أجراه فريق دولي من الباحثين يشير إلى ذلك مكملات فيتامين د قد تخفف أعراض الاكتئاب في البالغين مع الكآبة.

تسبب أعراض الاكتئاب عبئًا كبيرًا من الأمراض في جميع أنحاء العالم، غالبًا ما تكون الفعالية العلاجية لمضادات الاكتئاب الحالية غير كافية، ولهذا السبب توجد طرق أخرى للتخفيف من أعراض الاكتئاب تم الحصول عليها ، من البحوث التغذوية.

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition. ، فيتامين "د" يعتقد أنه ينظم الجهاز العصبي المركزي وظائف الاضطرابات التي ارتبطت بالاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الدراسات المقطعية وجود ارتباط بين أعراض الاكتئاب ونقص فيتامين د.

ومع ذلك ، فإن التحليلات التلوية السابقة حول تأثيرات مكملات فيتامين (د) على الاكتئاب كانت غير حاسمة.

يعد التحليل التلوي الجديد حول ارتباط مكملات فيتامين (د) بالاكتئاب هو الأكبر الذي تم نشره حتى الآن، بما في ذلك نتائج 41 دراسة من جميع أنحاء العالم.

حققت هذه الدراسات في فعالية فيتامين (د) في التخفيف من أعراض الاكتئاب لدى البالغين من خلال التجارب العشوائية في مجموعات سكانية مختلفة، وشملت الدراسات تلك التي أجريت على مرضى الاكتئاب، وعامة السكان، والأشخاص الذين يعانون من حالات جسدية مختلفة، تظهر نتائج التحليل التلوي أن مكملات فيتامين (د) أكثر فعالية من العلاج الوهمي في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

كانت هناك اختلافات كبيرة في جرعات فيتامين (د) المستخدمة، ولكن عادة ما كانت مكملات فيتامين (د) 50-100 ميكروجرام في اليوم.

هذه النتائج ستشجع التجارب السريرية الجديدة عالية المستوى في مرضى الاكتئاب من أجل إلقاء مزيد من الضوء على الدور المحتمل لمكملات فيتامين د في علاج الاكتئاب.