شكرا لقرائتكم خبر عن للحافظ على صحة قلبك.. تناول الأفوكادو في وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس سراً أن ما تأكله يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في مدى صحة قلبك، تحتوي وجبات الإفطار الشائعة على اللحوم المصنعة والتي تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة ، وهما شيئان معروفان أنهما يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب ، بدلًا من أن تبدأ يومك بوجبة إفطار غنية بالدهون ، امتلئ بالدهون الصحية للقلب غير المشبعة والحبوب الكاملة بشريحة من الخبز المحمص من القمح الكامل مغطى بالأفوكادو ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

يمكن أن يساعد مزيج العناصر الغذائية ، وخاصة الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الحبوب الكاملة والأفوكادو ، في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

لماذا الأفوكادو هو أفضل فطور لقلبك؟

وجدت دراسة أجريت في مارس 2022 أن الأشخاص الذين يتناولون وجبتين فقط من الأفوكادو أسبوعيًا لديهم خطر أقل بنسبة 16 في المائة للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين لم يتناولوا الأفوكادو، حصة واحدة من الأفوكادو (حوالي ثلث الثمرة المتوسطة) تحتوي على 96 سعرة حرارية ، و 4 جرامات من الألياف ، و 6 جرامات من الدهون الأحادية غير المشبعة.

الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون والألياف الأحادية غير المشبعة ، وكلاهما يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي الكثير من الكوليسترول إلى تراكم الترسبات في الأوعية الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وجدت الأبحاث أن تضمين الأفوكادو في نظامك الغذائي يمكن أن يكون أفضل لقلبك من اتباع نظام غذائي قليل الدسم ومنخفض الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي تناول الأفوكادو إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL والكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية دون خفض الكوليسترول HDL الصحي للقلب.

يضيف استخدام خبز الحبوب الكاملة كأساس لوجبة الإفطار الكربوهيدرات الصحية والألياف إلى الوجبة، توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بتناول ما بين 25 و 38 جرامًا من الألياف يوميًا ، ولكن معظم الناس يقصرون - بمتوسط ​​17 جرامًا فقط أو أقل في اليوم .

شريحة واحدة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة مع ثلث حبة أفوكادو تحتوي على 7 جرامات من الألياف أو أكثر من 20 في المائة من الكمية اليومية الموصى بها، يمكن أن تعمل الألياف كإسفنجة في نظامك ، مما يمنع تراكم الكوليسترول الذي يسد الشرايين في جدران الشرايين.

وجدت دراسة مارس 2022 أن استبدال نصف حصة في اليوم من الدهون المشبعة مثل الزبدة أو الزبادي أو الجبن أو اللحوم المصنعة بالأفوكادو يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 22 بالمائة.