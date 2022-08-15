شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 علاجات طبيعية للقولون.. منها عصير التفاح والزبادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القولون هو آخر امتداد للأمعاء الغليظة، و يمتص القولون الماء والإلكتروليت والفيتامينات أثناء تحضير وتخزين فضلات البراز قبل التخلص منها، والقولون هو واحد من أكثر الأعضاء الرئيسية التي تم التقليل من شأنها في حين أن له دورًا مهيمنًا في إزالة السموم والفضلات، وإذا كانت حركات أمعائك غير منتظمة، فقد تتراكم هذه السموم والفضلات، مما يعرض الصحة للخطر، وفقا لما نشره موقع lvgastro

ولمعالجة هذا الأمر، يجب علينا جميعًا تطهير القولون لدينا بانتظام لضمان التخلص من السموم والفضلات السيئة بانتظام، مع تعزيز البكتيريا المعوية الصحية، و لا يقتصر دور تطهير القولون على تعزيز البكتيريا المعوية الصحية ، ولكن القولون الصحي يعني الجسم السليم ، مما يجعلك أكثر نشاطًا مما أنت عليه في العادة، وافضل 5 علاجات طبيعية للقولون هي :

1 - الماء

يتحكم الماء في السعرات الحرارية ، وينشط عضلاتك ، ويحافظ على صحة بشرتك ، وينظم سوائل الجسم ، ويحسن عدوى الكلى ، و هو أحد أفضل الأشياء لتعزيز صحة القولون، و بشرب 10-12 كوبًا من الماء كل يوم ، سيحصل جسمك على السوائل التي يحتاجها للمساعدة في التخلص من تلك السموم الضارة والفضلات من الجسم.

2 - الزبادي

إن تناول الزبادي على أساس منتظم يدخل البكتيريا الجيدة في القناة الهضمية مما يعزز الهضم بشكل أفضل ، بينما يكافح أمراض الأمعاء الالتهابية، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الزبادي على الكالسيوم الذي يعمل على تهميش نمو الخلايا على طول بطانة القولون.

3 - عصير تفاح

عندما يتعلق الأمر بتطهير القولون ، فإن عصير التفاح هو أحد أفضل العلاجات الطبيعية الموجودة، و يساعد عصير التفاح على انتظام حركة الأمعاء ، ويفتت السموم ويحسن وظائف الكبد.

4 - عصير خضار خام

أحد الاتجاهات الطبيعية هو عصر الخضار النيئة ، وهو أمر ضروري للغاية لتطهير القولون، و على عكس الأطعمة المصنعة والمطبوخة التي تدعم القولون ، يحتوي عصير الخضار النيئة على الكلوروفيل الذي يساعد على إزالة السموم، يحتوي الجزر والبنجر والذرة والكوسا والسبانخ واللفت على إنزيمات فعالة للغاية تعزز صحة القولون.

5 - أغذية غنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف تطهر القولون وتساعد على إزالة السموم الضارة، وتحافظ الألياف على نعومة البراز ، وتعزز حركة الأمعاء الصحية ، وتطرد الفضلات بطريقة أكثر فاعلية، و البروكلي والحبوب والفيتامينات المتعددة والفاصوليا والأطعمة الأخرى غنية بالألياف.