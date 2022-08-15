شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علاجات طبيعية لقرحة المعدة.. أبرزها الصبار والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرحة المعدة هي قرحة تصيب بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة ( الاثني عشر)، و عادة ما تسبب هذه القرحة الألم والحرق في البطن، و يمكن أن يأتي هذا الألم ويختفي وقد يستمر لساعات في كل مرة، وتحدث قرحة المعدة عندما تؤدي الأحماض التي يستخدمها جسمك لهضم الطعام إلى تلف جدران المعدة أو الاثني عشر وفقا لما نشره موقع verywellhealth

وهناك عدة خيارات للعلاجات الطبيعية التي قد تساعد في الوقاية من قرحة المعدة أو تحسينها.

1 - الصبار

يمكن أن تسبب قرحة المعدة التهابًا في جدار المعدة أو الأمعاء الدقيقة ، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وصعوبة الأكل، و يساعد الصبار على تغطية بطانة المعدة وقد وجد أن له تأثيرات مضادة للالتهابات على الجهاز الهضمي، ووجد الباحثون أيضًا أن الصبار يحسن أعراض الالتهاب لدى الأفراد المصابين بالتهاب القولون التقرحي

2 – البروبيوتيك

البروبيوتيك هي كائنات دقيقة حية تتكون من البكتيريا والخميرة، و تُعرف باسم البكتيريا الجيدة التي يمكن أن تحافظ على صحة أمعائك.

3 - الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل التي استخدمت لتحسين اضطراب المعدة لسنوات، و فحصت دراسة آثار الزنجبيل على مرض التهاب الأمعاء ووجدت أنه قادر على استهداف الالتهاب في الجهاز الهضمي ومنع الضرر، كما أنها عززت عوامل الشفاء في القناة الهضمية.

4 - الكركم

الكركم هو أحد أفراد عائلة الزنجبيل وهو مكمل صحي شهيرو تم العثور على الكركمين ، المكون الرئيسي للكركم ، للحماية من الالتهابات، و له تأثير وقائي على مرض قرحة المعدة.

5 - البابونج

البابونج هو عشب يشبه الأقحوان ويستخدم لمجموعة متنوعة من الأمراض، يستخدم البابونج لتخفيف الالتهاب في الجهاز الهضمي ويمكن أن يساعد في علاج التهاب القولون التقرحي الخفيف.

6 - عرق السوس منزوع الجلسرين

يساعد في منع تكون القرحات.

7 - العسل

لقد وجدت الدراسات أن العسل له خصائص مضادة للميكروبات والفطريات ، مما يعني أنه يمكن أن يحارب البكتيريا والفطريات في الجسم.

8 - الثوم

الثوم له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، ووجدت دراسة أن تناول مكملات يساعد على منع قرحة المعدة. كما يقلل الثوم من الالتهابات في الجسم.