بيروت - نادين محمد - أسباب صداع TMJ أو المفصل الصدغي الفكي الذي يسمح للفم بالفتح والغلق، والذي يعد من أكثر المفاصل نشاطاً في الجسم، ويمكن أن تساهم مشاكل هذا المفصل في حدوث الصداع.

أسباب صداع TMJ

أسباب صداع TMJ عديدة أبرزها صرير الفك، وهو سبب شائع لألم المفصل الفكي الصدغي، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإجهاد ويمكن أن يكون الألم المرتبط بـ TMJ منهكاً. تختلف أنواع وموقع الألم الناتج عن المفصل الفكي الصدغي، ولكن الصداع يعد هو نقطة نهاية شائعة لاضطرابات المفصل الفكي الصدغي.

على الجانب الآخر تعرضك هذه السلوكيات أو العوامل لخطر الإصابة باضطرابات المفصل الفكي الصدغي (صداع TMJ)، وهي كالتالي:



-طحن الأسنان.

-التغييرات الهيكلية مثل الأسنان المفقودة.

-إبقاء الفم مفتوحاً لفترات طويلة.

-العوامل العاطفية مثل التوتر والقلق والاكتئاب.

-نقص التغذية (الكالسيوم، ماج، فيتامين د).

-الحساسيات الغذائية.

-الإستروجين المفرط.

-الإصابة بالعدوى.

-التهاب المفاصل.

-بعض أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الصدغي.

ويعد السبب الشائع بشكل متزايد لألم المفصل الفكي الصدغي هو وضعية الرأس المتوتر أثناء استخدام الكمبيوتر لفترات طويلة.

قد تكون بيئة العمل المرهقة المتمثلة في رفع رأسك أو خفضه جداً أحد أسباب ارتفاع اضطرابات المفصل الفكي الصدغي.

أعراض وأسباب صداع TMJ

الأعراض ليست دائماً ألماً في الفك

ألم الفك، من الخفيف إلى الحاد، عادة ما يكون أكثر شيوعاً في الصباح، أو في وقت مبكر من بعد الظهر بسبب الطحن الليلي

الصداع.

ألم في العين والوجه والكتف والرقبة والظهر.

آلام في الأذن أو رنين في الأذنين / طنين الأذن.

نقر أو فرقعة في الفك.

قفل الفك.

- عدم قدرة حركة الفم المحدودة على فتح الفم بالكامل.

صرير الأسنان.

دوخة.

حساسية الأسنان دون أمراض صحة الفم.

خدر أو وخز في الأصابع.

تغيير في طريقة توافق الأسنان العلوية والسفلية معاً.

الأعراض الشائعة

يجب الانتباه أيضاً أن الصداع من الأعراض الشائعة لضعف المفصل الفكي الصدغي.

فقد يبدو صداع المفصل الفكي الصدغي وكأنه صداع توتر، لكن أعراض الصداع تختلف من شخص لآخر.

غالباً ما ينتج الألم عن شد عضلات الرقبة، أو الفك بسبب الطحن أو قد ينتقل من الفك نفسه.

توقيت الصداع يعتمد على السبب. إذا كان الطحن هو السبب الأساسي، فقد يبدأ الصداع أو يزداد سوءاً في منتصف الليل أو الصباح.

إذا كان ذلك بسبب استخدام الكمبيوتر وموضع الرأس، فسوف يزداد مع مرور اليوم. إذا كان الالتهاب هو السبب، فسيعتمد التوقيت على سبب الالتهاب.

تخفيف أعراض وأسباب صداع TMJ

1-التحكم في الاجهاد

غالباً ما يكون التحكم في الإجهاد عنصراً رئيسياً في العلاج، ويمكن أن تساعد معالجة التوتر على راحة من صداع المفصل الفكي الصدغي.

مثل أي ألم عضلي آخر، قد تخفف الأدوية والثلج أو الحرارة من صداع المفصل الفكي الصدغي.

تكمن الوقاية من تكرار ألم المفصل الفكي الصدغي في البحث عن السبب الجذري ومعالجته كلما أمكن ذلك.

2-العلاج بالإبر

لتخفيف المفصل الفكي الصدغي يمكن استخدام الوخز بالإبر، ويمكن أن يقلل علاج الوخز بالإبر من الألم والتورم عن طريق زيادة الدورة الدموية لعضلات المفصل الفكي الصدغي.



3- علاج أسباب صداع TMJ بالتدليك

إذا كان ألم المفصل الفكي الصدغي ناتجاً عن ضيق العضلات، فقد تجد الراحة عند العمل مع معالج بالتدليك أو مقوم العظام. قد تساهم عضلات الرقبة والكتفين المشدودة في ظهور الأعراض. يمكن أن يساعد التدليك في تقليل التوتر وإرخاء العضلات المتوترة.

المصدر:goldcoastimplantspecialist.

ملاحظة من«الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج.. عليكِ استشارةَ طبيب متخصص.

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