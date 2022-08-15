بيروت - نادين محمد - تعتبر القهوة السوداء مشروباً جيداً لفقدان الوزن؛ حيث تحتوي على أقل من 5 سعرات حرارية، ويمكن تناول القهوة باعتدال، بكمية لا تزيد عن 4 أكواب في اليوم، وقبل النوم بعدة ساعات على الأقل.

تعد القهوة أشهر مشروب صباحي والأكثر شيوعاً لزيادة الطاقة، وعندما تستهلكينه باعتدال، يمكن أن تساعد في تخسيس الوزن وتكون مفيدة لصحتك العامة، إليك ما يجب أن تعرفيه عن القهوة وفقدان الوزن، وكم كوبًا يجب أن تشربي لإنقاص الوزن.

تحتوي القهوة على عناصر غذائية مثل النياسين والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتدعم وظيفة العضلات، وتؤدي إلى صحة قلب أفضل.

يحتوي على مادة الكافيين، التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وتحسن الطاقة، ويمكن أن تعزز فقدان الوزن.

طريقة عمل القهوة لحرق الدهون وفوائدها

في ما يلي بعض الفوائد الصحية المتعلقة بالصحة وفقدان الوزن لمشروب القهوة المعزز للطاقة:

1-منخفض السعرات الحرارية

القهوة السوداء مشروب منخفض السعرات الحرارية، ويرتبط فقدان الوزن بنقص السعرات الحرارية، والذي يحدث عندما نستهلك سعرات حرارية أقل مما نحرقه. تتمثل إحدى الطرق الشائعة للمساعدة في تحقيق عجز في السعرات الحرارية في استهلاك سعرات حرارية أقل من السعرات الحرارية المعتادة.

تعتبر القهوة السوداء مشروباً مثالياً للشرب لفقدان الوزن حيث تحتوي على أقل من 5 سعرات حرارية لكل حصة (كوب واحد 8-0z). ومع ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية فقط إذا شربتها سوداء.

في حين أن القهوة السوداء منخفضة السعرات الحرارية، يمكن أن تصبح عالية في السعرات الحرارية والسكر والدهون بسرعة عند إضافة أنواع مختلفة من الحليب والسكريات.

2- التمثيل الغذائي

الكافيين يعزز التمثيل الغذائي ويزيد من معدل الأيض الأساسي وحرق السعرات الحرارية أثناء الراحة مما قد يساعد في فقدان الوزن.

قد يقلل الكافيين من الشعور بالجوع. تتأثر الشهية بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك نوع الطعام الذي نتناوله، ومستويات النشاط البدني، والهرمونات.

على الرغم من عدم وجود أبحاث كافية لتحديد العلاقة بين السبب والنتيجة لتقليل الشهية للكافيين، فقد أظهرت الدراسات أنه قد يقلل من مستويات هرمون الجريلين، وهو الهرمون الذي يُشعِر بالجوع.



طريقة عمل القهوة لحرق الدهون وفائدتها لإنقاص الوزن

للحصول على الفوائد الصحية للقهوة وإنقاص الوزن، يُوصَى بتناول ما لا يزيد على أربعة أكواب من القهوة سعة 8 أكواب يومياً، أي ما يعادل 400 مجم من الكافيين.

أربعة فناجين من القهوة تمنحك المزيد من الطاقة وتحسن التمثيل الغذائي للدهون.

ومع ذلك، إذا كنت تحبين القهوة، فتناولي عدداً أقل من الأكواب وفقاً لذلك حتى لا تحصلي على أكثر من 400 مجم من الكافيين يومياً.

تعد القهوة السوداء هي الأفضل لفقدان الوزن؛ لأنها لا تحتوي على سكريات أو دهون مضافة يمكن أن تساهم في زيادة الوزن.

بشكل عام، تعتبر القهوة مشروباً معززاً للطاقة وله العديد من الفوائد الصحية. يمكن أن تساعد السعرات الحرارية القليلة ومحتوى الكافيين في المشروب في إنقاص الوزن.



القهوة مع الليمون لإنقاص الوزن

إليك طريقة عمل القهوة لحرق الدهون، فهي مشروب سحري يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن فقط قومي بغلي القهوة، وأضيفي إليها الحبهان ورشة من الكركم والقليل من الليمون وتناوليها بعد وجبة الإفطار في الصباح.



المصدر ..insider

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج.. عليكِ استشارةَ طبيب متخصص.

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