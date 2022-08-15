بيروت - نادين محمد - هناك العديد من الحلول الممكنة لتخسيس الوزن، وكثيراً ما تكون هناك خيارات أكثر شيوعاً من غيرها، مثل بعض أنواع الحبوب والأدوية والمكملات الطبيعية، تلك التي تساعد على إنقاص الوزن، ولهذا نستعرض لكِ في "الجميلة" أفضل حبوب تخسيس بدون أضرار.

حبوب مستخلصات الغارسينيا

أصبح هذا النوع من الحبوب مشهوراً بشكل كبير بالسنوات الماضية، وهي عبارة عن مستخلص فاكهة خضراء على شكل قرع، وتحتوي قشرتها على حمض هيدروكسي ستتريك، وهو العنصر النشط في هذا المستخلص.

وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه يمكن أن يعيق إنتاج إنزيم منتج للدهون في الجسم ويزيد من مستويات السيروتوني ، مما قد يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في الجوع.

حبوب هيدروكسيت

حبوب الهيدروكسيت لديها شهرة كبيرة في عملية فقدان الوزن، وتحتوي على العديد من المكونات التي تساعد على ذلك، مثل الكافيين وبعض المستخلصات النباتية مثل مستخلص القهوة الخضراء.

وقد وجدت بعض التحاليل لعام 2011 لخمس تجارب سريرية أن المكملات من هذا النوع، أو المعروفة بمستخلص البن الأخضر، وهو أحد المكونات الرئيسية في حبوب الهيدروكسيكت ، أدى إلى فقدان الوزن بنحو 5.5 رطل (2.47 كجم) مقارنةً بـ الدواء الوهمي.

مستخلص حبوب البن الأخضر

حبوب البن الخضراء هي ببساطة حبوب قهوة لم يتم تحميصها، وتحتوي على مادتين يُعتقد أنهما تساعدان في إنقاص الوزن، وهما الكافيين وحمض الكلوروجينيك.

وتعمل تلك الحبوب عن طريق فعالية الكافيين الذي يزيد من حرق الدهون، كما يمكن لحمض الكلوروجينيك أن يبطئ تكسير الكربوهيدرات في الأمعاء، خاصة وأن العديد من الدراسات أظهرت أن مستخلص حبوب البن الأخضر يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن، وله تأثير كبير في تقليل مؤشر كتلة الجسم، كما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وخفض ضغط الدم، علاوة على أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

الكافيين

نظرًا لأن الكافيين يُعتقد أنه معزز لعملية التمثيل الغذائي، فإن الشركات تضيفه عادةً إلى مكملات إنقاص الوزن التجارية، وقد ناقشت إحدى الدراسات تأثير الكافيين على تنظيم وزن الجسم عن طريق زيادة إنتاج الطاقة، وهذا يعني أنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال زيادة تكسير الدهون وكذلك من خلال عملية إنتاج حرارة الجسم، والتي تسمى توليد الحرارة، والتي تكون نتيجتها إنقاص الوزن، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

المصدر:Health Line

نصيحة من "الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج يجب استشارة طبيب مختص.

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