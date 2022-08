شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة لمنع حصوات الكلى.. البطاطا والفاصوليا والموز ومنتجات الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتكون حصوات الكلى بسبب عادات الأكل والشرب، وفقًا لمؤسسة الكلى البريطانية، فإن القليل من الماء أو الكثير من الطعام مع السكر أو الملح أو الفركتوز يمكن أن يسبب حصوات الكلى، لذلك، من المهم تطوير عادات الأكل التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، وذلك وفقا لما ذكره موقع Eat This Not That.



الاطعمة الغنية بالكالسيوم

وفقًا لبحث جديد نُشر فيMayo Clinic Proceedings، تشير الأدلة إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم قد تساعد في منع تكرار ظهور حصوات الكلى المصحوبة بأعراض .

بالنسبة للبحث، لوحظ 411 شخصًا لديهم سجلات طبية لحصوات الكلى المصحوبة بأعراض من 1 يناير 2009 إلى 31 أغسطس 2018. أخذوا جميعًا استبيانًا قارن بين ما يأكله الناس في نظامهم الغذائي والذي يمكن أن يخاطر بحصوات الكلى المصحوبة بأعراض.

أظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الكالسيوم والبوتاسيوم والكافيين في نظامهم الغذائي، وكذلك شربوا كميات أقل، ارتبطوا جميعًا باحتمالات أعلى للإصابة بحصوات الكلى المصحوبة بأعراض، موضحا إنه من المعروف أن الوجبات الغذائية الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم ضرورية للصحة، هذين المغذيين هما من العناصر الغذائية الأربعة التي تهم الأمريكيين (الكالسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم والألياف)، وهذا يعني أن الناس لا يستهلكون ما يكفي منهم ويحتاجون إلى تناول المزيد."

وأشار الموقع إلى أن الكالسيوم ضروري لنمو العظام، وكذلك الحفاظ على كثافة المعادن في العظام مع تقدمك في العمر، والبوتاسيوم مهم وضروري لتقلص العضلات بشكل صحيح، قد يساعد البوتاسيوم أيضًا بعض الأشخاص في خفض ضغط الدم، مضيفا، إن قلة تناول هذين المغذيين بمرور الوقت ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، لذلك فإنه من الضرورى تناول هذه الأطعمة.

أكد الموقع، إن أفضل مصدر للكالسيوم في النظام الغذائي الأمريكي هو منتجات الألبان، تشمل بعضها الحليب والجبن والزبادي، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب والزبادي على نسبة عالية من البوتاسيوم، تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم البطاطس، والبطاطا، والموز والفراولة والأفوكادو والفاصوليا.

وقال الموقع، "إن إضافة المزيد من هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في الحصول على المزيد من هذه العناصر الغذائية الأساسية".

وأضاف، إن شرب الماء والسوائل منخفضة السعرات الحرارية ضروري للصحة المثلى والكثير من العمليات في الجسم، موضحا إن لون الذى كان اصفر فاتحا فهذا يدل على انك تحصل على ما يكفى من الماء وكلما كان غامقا كلما اعطى مؤشرا لاحتياجك إلى الماء."