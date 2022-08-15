شكرا لقرائتكم خبر عن لو لاحظت هذا على جسمك.. فقم بفحص الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب جهازك الهضمي دورًا رئيسيًا في صحتك العامة ويوفر العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك، لذلك عندما يكون في مشكلة، ستواجه أعراضًا غير مريحة مثل الانتفاخ وآلام البطن وعسر الهضم والمزيد، تعد صحة الجهاز الهضمي أمرًا حيويًا لرفاهيتك ومعرفة العلامات التي تشير إلى أنه يجب عليك فحص عملية الهضم هي مفتاح للبقاء بصحة جيدة والشعور بالراحة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

لماذا الهضم مهميستخرج جهازك الهضمي الطاقة والمواد المغذية من طعامك ، ويزيل السموم ، ويقتل الغزاة البكتيرية والفيروسية غير المرغوب فيها، ويمتص الماء والمغذيات بشكل انتقائي مع التخلص من النفايات ، ويوفر الفيتامينات والمعادن الضرورية.

ماذا تعرف عن جهازك الهضميلقد أصبحنا ندرك أنه حتى أكثر من امتصاص العناصر الغذائية ، فإن أمعائنا وتريليونات البكتيريا التي تعيش هناك لها تأثيرات واسعة النطاق على صحتنا ويبدو أنها مفتاح لكل شيء بدءًا من مرض السكري والسمنة وأمراض الكبد الدهنية والخرف والسرطان وأمراض القلب بالإضافة إلى مجموعة من اضطرابات الصحة العقلية من الفصام والاضطراب ثنائي القطب إلى القلق والاكتئاب، "كل الأمراض تبدأ في الأمعاء".

مشاكل الجهاز الهضمي الشائعةالمشكلات الشائعة هي حرقة المعدة / الارتجاع ، والتصاق الطعام، والقيء، وآلام البطن، والكثير من التجشؤ، وعدم كفاية أو كثرة حركات الأمعاء، والإفراط في الخروج الغازات.

عندما تعتبر مشاكل الجهاز الهضمي خطيرةيجب اعتبار مشاكل الجهاز الهضمي خطيرة عندما تلاحظ المشكلات التالية ، أو البلع المؤلم ، أو تفاقم صعوبة حركات الأمعاء، أو الألم المفاجئ الشديد الذي يستمر لأكثر من ساعتين. وتشمل الأعراض الأخرى التي سترغب في مراقبتها الاستيقاظ السعال الليلي والقيء والغذاء غير المهضوم أو المهضوم جزئيًا على أساس منتظم ، والبراز الدموي أو القطراني الأسود والقيء الدم.





علامات التحذير يحاول جسمك إعطائك معلومات عن الهضمآلام البطن والانتفاخ والغازات المفرطة والإمساك المزمن والإسهال وجميع علامات اضطراب الجهاز الهضمي، على الرغم من أن العلاج والتشخيص المحدد يمكن أن يكون معقدًا وتحتاج إلى الحصول على رعاية طبية لهذه الأعراض ، يمكن أن يكون هناك تحسن كبير نلاحظ في كثير من الناس من خلال تجنب السكر والأطعمة المصنعة.





ما الذي يسبب مشاكل في الجهاز الهضمييمكن أن تأتي أسباب مشاكل الجهاز الهضمي من تناول الكثير من الطعام، أو عدم شرب كمية كافية من الماء أو عدم مضغ طعامنا إلى قوام هريس قبل البلع، ومن العوامل الإضافية التي يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي: تناول المشروبات التي تحتوي على حمض أو تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID)، والالتهابات، والحساسية الغذائية، وحصى المرارة ، وفتق الحجاب الحاجز، وتناول الكثير من الأطعمة المخمرة مثل اللاكتوز، والفركتوز، والجلوتين، والفاصوليا / الخضار، أو حتى السرطان".

كيفية المساعدة في منع مشاكل الجهاز الهضميواحدة من أفضل الطرق للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي هي اتباع روتين يومي يمكن أن يشمل وقت النوم في الساعة 10 مساءً والاستيقاظ في الساعة 6 صباحًا. ابدأ كل صباح بشرب 32 أونصة من الماء قبل أن تفعل أي شيء آخر، قم بتضمين 30 دقيقة من التمارين في يومك حاول تجنب الأكل أو الشرب بعد الساعة 6 مساءً، مثل التقلصات والانتفاخ والغازات والإسهال وغيرها من المشكلات غير المريحة.