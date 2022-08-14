شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تؤكد أن صمام قلبك في مشكلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة للرجال والنساء ، وفي كثير من الأحيان لا تظهر علامات على مشاكل القلب والأوعية الدموية ، مما يجعل التشخيص أكثر صعوبة أو حتى معرفة أن هناك مشكلة صحية، يمكن أن يندرج مرض صمام القلب ضمن هذه الفئة لأنه في بعض الأحيان لا توجد علامات تحذيرية ، خاصة في البداية ، ولكن مع تقدم المرض ، هناك إشارات واضحة تشير إلى وجود مشكلة ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ما هو مرض صمام القلب؟ قالت الدكتورة ستايسي روزين ، أخصائية أمراض القلب ونائب الرئيس الأول لمعهد كاتز لصحة المرأة في نورثويل : "للقلب أربعة صمامات تفصل بين غرف القلب، تعمل الصمامات مثل" البوابات "التي تحافظ على تدفق الدم في الاتجاه الصحيح عبر غرف القلب، وعندما تفتح الصمامات وتنغلق ، فإنها تسبب" lub-dub " الصوت الذي نفكر فيه عادة على أنه" أصوات قلب " عندما لا يفتح صمام أو أكثر من صمامات القلب بشكل صحيح أو لا يغلق تمامًا ، فإن التدفق ينقطع ويظهر مرض صمام القلب.



ما الذي يسببه ومن هو المعرض للخطر؟ ما الذي يسببه ومن هو المعرض للخطر؟ مرض صمام القلب يمكن أن يكون ناتجًا عن عدد من الحالات المختلفة، بعضها موجود عند الولادة عندما لا يتشكل صمام أو أكثر من صمامات القلب بشكل صحيح ونطلق على هذا المرض اسم مرض صمام القلب الخلقي، وتشمل الأسباب الأخرى الالتهابات التي يمكن أن تصيب القلب ، يمكن أن تؤدي أنواع معينة من النوبات القلبية أو قصور القلب إلى أمراض صمام القلب ويكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الصمامية.





يمكن أن تكون علامات مرض صمام القلب خفيةمن المهم أن تتذكر أنه في بعض الأحيان لا يتسبب مرض صمام القلب في البداية في أي علامات أو أعراض أو تغيرات مهمة تكون خفيفة جدًا، ومن المهم جدًا إبلاغ طبيبك بأي مخاوف أو أعراض والتأكد من ذلك يتم تقييم مخاوفك بشكل مناسب وكامل، يمكن أن تكون العلامات الأولية دقيقة للغاية ، ولكن التشخيص المبكر مهم لمنع حدوث نتائج أكثر خطورة، يمكن مراقبة بعض أنواع أمراض الصمامات ، ويمكن علاج الأعراض الخفيفة بالأدوية. بالنسبة للبعض ، مرض الصمام يمكن أن تكون أكثر خطورة وأفضل علاج لها باستبدال الصمام.





لغط القلبيؤدي مرض صمام القلب دائمًا تقريبًا إلى نفخات في القلب، هذه أصوات تُسمع عادةً أثناء الفحص باستخدام سماعة الطبيب وهي عبارة عن صوت" صرير "ناتج عن تدفق الدم بشكل غير طبيعي في وجود الصمامات التي لا تعمل، يفتح أو لا يغلق بشكل طبيعي، على الرغم من أن بعض أنواع النفخات ليست خطيرة، إلا أن بعض الأنواع تعتبر علامة مهمة على مرض صمام القلب.





ضيق في التنفسضيق التنفس هو علامة شائعة لأمراض صمام القلب، وأحيانًا يحدث هذا فقط مع بذل مجهود ولكن قد يتطور ليحدث حتى أثناء الراحة. وأحيانًا يؤدي ضيق التنفس إلى صعوبة النوم بشكل طبيعي في الليل، تورم الكاحلين أو الساقين يمكن أن يصاحب ضيق التنفس. ألم صدريمكن أن يكون ألم الصدر علامة مهمة على مرض صمام القلب ، خاصةً مع" تضيق "الصمام أو الفتح غير الكامل. نوبات الإغماءيمكن أن يكون الخفقان والدوار علامات على مرض صمام القلب، ويمكن أن يكون هذا مرتبطًا بإيقاعات القلب غير الطبيعية التي يمكن رؤيتها في المرضى الذين يعانون من تشوهات في صمام القلب.