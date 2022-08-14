شكرا لقرائتكم خبر عن هل ما زلت تعاني من البثور في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر؟.. كيف تتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهور حب الشباب للبالغين يعد من الأمور المزعجة، فمن الشائع أن يعاني الكثير من ظهور الحبوب بعد سنوات البلوغ، ولكن ليس لسنوات كثيرة من العمر.

وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية ، ينتج حب الشباب عند البالغين عن مجموعة متنوعة من العوامل التي تشمل أنواع الطعام، الهرمونات ، سن اليأس ، وحتى روتين العناية بالبشرة اليومي، ويعتقد أطباء الأمراض الجلدية أيضًا أن للنظافة دورًا رئيسيًا في هذا أيضًا.

أسباب ظهور حب الشباب في الثلاثينياتالضغط العصبى والقلق:

بالنسبة لأولئك الذين يمرون بأوقات عصيبة في الحياة، فمن المرجح أن يعانون من مشاكل التوتر والقلق من حب الشباب أيضًا، يؤدي الإجهاد إلى زيادة الهرمونات التي تعزز إنتاج الزيت.

تناول السكريات:

يسبب السكر في ظهور حب الشباب الذي يؤدي على الفور إلى ارتفاع مستويات الأنسولين مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب وإنتاج الزيت في الجلد، لذا من الأفضل إجراء اختبار الحساسية للتخلص ببطء من الأطعمة التي تؤدي إلى ظهور البثور.

استخدام مكياج رخيص:

الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة للغاية يضعون مكياجًا رخيصًا قد يعانون من الطفح الجلدي والبثور على الجلد، الكيماويات في المكياج تسبب المنتجات ضررًا وإصابة لطبقة الجلد الخارجية فحسب ، بل تؤدي أيضًا إلى انسداد المسام مما يؤدي إلى احتباس الأوساخ مما يتسبب في ظهور الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وحب الشباب والبثور

النظام الغذائي:

تناول الوجبات السريعة المليئة بالمكونات الدهنية والتوابل يمكن أن يسبب الكثير من مشاكل البشرة بما في ذلك حب الشباب، لذا يوصى بشدة أن يقتصر الطعام الخارجي على مرة واحدة فقط في الأسبوع، ويجب تضمين الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة في النظام الغذائي اليومي.

كيفية التخلص من حب الشباب عند البالغين

أفضل الطرق للتخلص من حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى هي: