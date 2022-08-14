شكرا لقرائتكم خبر عن قل لا لشرب الماء أثناء الأكل.. هيسبب مشاكل هضم حادة وحموضة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ عملية الهضم بمجرد أن نملأ أفواهنا بالطعام، وبمجرد أن يذهب الطعام إلى المعدة، فإن العصارة المعدية تبدأ في تكسيرها للهضم، ومع ذلك، يتم إعاقة هذه العملية العادية بمجرد أن نبدأ في شرب الماء أثناء تناول الطعام.

في حين أن شرب الماء قبل البدء في تناول الطعام هو أمر صحي تماما، إلا أنه لا ينصح بتناول الكثير منه بين الوجبات، ووفقا لموقع "timesnownews"، أظهرت دراسات مختلفة أنه يمكن أن يسبب مشاكل هضم حادة تؤدي إلى التجشؤ وحموضة المعدة وحتى الغثيان.

فيما يلي بعض المشكلات التي يمكن أن تحدث في عملية الهضم بمجرد أن تشرب بلا وعي بين الوجبات.

يتداخل الماء مع الإنزيمات

إن شرب الماء مع الوجبات يؤدي بالفعل إلى تمييع المعدة حامض يساعد في تكسير الطعام بمساعدة الإنزيمات. يتم غسل هذه الإنزيمات مما يجعل من الصعب على منطقة الجهاز الهضمي العمل بشكل صحيح. بمجرد عدم هضم الطعام، فإنه يسبب آلام في البطن، والتجشؤ، وحتى الإمساك.

زيادة مستوى الأنسولين

شرب الكثير من الماء مع الوجبات يمكن أن يرفع أيضًا مستويات الأنسولين التي تزيد من فرص تخزين المزيد من الدهون في الجسم.

يمكن أن يسبب زيادة الوزن

يعتقد الكثير من الناس أن شرب الكثير من الماء أثناء الأكل يؤدي إلى زيادة الوزن لأن الطعام غير المهضوم يتحول إلى دهون.

كيف تقلل من الرغبة في الشرب بين الوجبات؟

لتقليل الرغبة في شرب الماء باستمرار أثناء تناول الطعام، ضع في اعتبارك ما يلي:

تناول طعام أقل ملوحة

تأكد من تناول كميات أقل من الأطعمة المالحة حتى لا تحتاج إلى شرب الكثير من الماء. يؤدي الصوديوم دائمًا إلى الشعور بالعطش

تناول طعام أقل في الدهون والتوابل

يجب أن يكون الطعام متوازنًا من التوابل والزيت بحيث لا يكون مذاقه جيدًا فحسب، بل يكون أيضًا صحيًا ومغذيًا. كما أن قلة الزيت والتوابل لن تؤدي إلى الشعور بالعطش الشديد.

المضغ الكثير

كلما مضغ طعامك أكثر، ستسرع عملية الهضم ولن يكون هناك حموضة أو انتفاخ.