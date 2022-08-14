شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الموز الأخضر كل يوم قد يساعد في منع بعض أنواع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد أصبح من الثابت الآن أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة في وقت لاحق من الحياة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسرطانات الجهاز الهضمي، جيث يُنصح على نطاق واسع بأن الأطعمة المصنعة وتلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف تعتبر محظورة.

الآن، اكتشف الباحثون دليلًا على أن اتباع نظام غذائي قليل الموز غير الناضج قد يساعد في منع نوع وراثي معين من السرطان.

وجدت دراسة التى استمرت 20 عامًا أن النشا في الموز غير الناضج يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة تزيد عن 60 % وفقا لموقع " timesnownews".

الدراسة التي قادها خبراء في جامعات نيوكاسل وليدزو ونشرت في مجلة أبحاث الوقاية من السرطان" Cancer Prevention Research"، يمكن أن يكون لها آثار مهمة في الحد من السرطانات في الجزء العلوي من القناة الهضمية، والتي يقول الأطباء إنه قد يكون من الصعب اكتشافها وتشخيصها.

بدأ هذا البحث بدراسة عالمية لحوالي 1000 شخص يعانون من متلازمة لينش، ويرث المصابون بمتلازمة لينش نسخة معيبة من الجين الذي يشفر بروتينات إصلاح الحمض النووي، وبما أن الضرر الذي يلحق بالحمض النووي هو سبب أساسي للسرطان ، فإن الأشخاص المصابين بمتلازمة لينش هم أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان ، مثل سرطان القولون والمستقيم والمعدة والمبيض والبنكرياس والبروستاتا والرحم.

الآن ، يقدم الباحثون لهم الأمل: فقد وجد أن تناول الشوفان والحبوب والمعكرونة والأرز والبازلاء والفول وحتى الموز غير الناضج قليلاً يمكن أن يمنع السرطان لدى هؤلاء الأفراد.

وما هو العامل المشترك هنا؟

النشاء المقاوم، فجميع الأطعمة المذكورة أعلاه عالية إلى حد ما في النشا المقاوم.

قال جون ماذرز ، أحد مؤلفي الورقة البحثية، أنه كان هناك بالفعل دليل على أن النشا المقاوم يمكن أن يكون له تأثيرات بيولوجية قد تكون وقائية من السرطان.

حوالي 1000 مريض مصاب بمتلازمة لينش - وهو اضطراب وراثي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة في الأمعاء الغليظة والمستقيم - تناولوا جرعة النشا المقاوم لمدة عامين في المتوسط.

كشفت الدراسة أنه على الرغم من أن النشا لم يؤثر على السرطانات في الأمعاء ، إلا أنه قلل من الإصابة بالسرطان في أجزاء أخرى من الجسم بأكثر من النصف، فكان له تأثير خاص على سرطانات الجهاز الهضمي العلوي (GI) ، بما في ذلك سرطان المريء والمعدة والقنوات الصفراوية والبنكرياس والاثني عشر.