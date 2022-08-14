شكرا لقرائتكم خبر عن الزبادي يحافظ على الجهاز الهضمي ويعزز المناعة ومفيد للقلب والصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع EatThis Not That ، إنه على مر السنين، أصبح الزبادي من الوجبات الخفيفة الشائعة بالإضافة إلى الوجبات الأساسية، وهو متوفر في مجموعة متنوعة من الأشكال والنكهات، في حين أن البعض يحتوي على نسبة عالية من البروتين، فإن البعض الآخر يروج لمكوناته منخفضة السعرات الحرارية، وبعضها معروف بطبقاته الحلوة.

وقال الموقع، إنه بغض النظر عن النكهة، تشترك جميع أنواع الزبادي في شيء واحد، فهو يحتوي على البروبيوتيك، في حين أن كمية وأنواع البروبيوتيك قد تختلف حسب المنتج، فإن هذه البكتيريا المفيدة تدعم صحة الجسم والأمعاء، يمكنك الاستمتاع بالزبادي من أجل النكهة والراحة..

ولكن هذا ما يفعله الزبادي لأمعائك...

لا يتم تكوين جميع أنواع البكتيريا بالتساوي، وتوفر بكتيريا البروبيوتيك الفريدة الموجودة في الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى العديد من الفوائد للجهاز الهضمي، أمعائك مسؤولة عن هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية والماء، ويمكن أن تؤثر حتى على أجهزة الجسم الأخرى، مثل المناعة، والصحة العقلية، وصحة القلب، بينما تعتمد أجسامنا على أنواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة للمساعدة في جميع أنواع وظائف الجسم، فإن وظائف البروبيوتيك بعيدة المدى.

عندما تأكل الزبادي، تساعد البكتيريا المفيدة المستهلكة على منع البكتيريا السيئة في أمعائك من السيطرة وإحداث مشاكل، يمكن أن يحدث عدم التوازن في بكتيريا الأمعاء نتيجة لعدد من العوامل، مثل تناول المضادات الحيوية، والنظام الغذائي السيئ، وبعض أمراض الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي إلى سلسلة من المشاكل. وأضاف الموقع، إن الإمساك والإسهال واضطرابات الصحة العقلية والحساسية والأكزيما ليست سوى بعض الأمراض التي يُعتقد أنها تتأثر عندما تحتوي أمعائك على الكثير من البكتيريا السيئة، ويساعد استهلاك ما يكفي من البروبيوتيك من خلال الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى والمكملات الغذائية في الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء .

تحتوي جميع أنواع الزبادي على كمية من البكتيريا الصحية التي تحافظ على صحة أمعائك، هذا يقوي سلامة الأمعاء والجهاز الهضمي ويمكن أن يحمي من المشاكل الصحية، في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن البروبيوتيك يمكن أن يحسن أعراض الأمراض الموجودة، وفي حالة متلازمة القولون العصبي (IBS) ، يمكن أن تقلل الأعراض المرتبطة بمرض الجهاز الهضمي .

وأكد الموقع، إن كل واحد منا لديه تركيبة فريدة من بكتيريا الأمعاء، وغالبًا ما يشار إليها باسم الميكروبيوم الخاص بنا، في حين أن جميع النظم البيئية للأمعاء لدينا قد تختلف، فمن المقبول جيدًا أن البروبيوتيك يخدم العديد من الوظائف الإيجابية لكل واحد منا. تعتبر التحسينات في الهضم والتخفيف من أعراض أمراض الجهاز الهضمي إضافة رئيسية للعديد من الذين يستهلكون البروبيوتيك من خلال الزبادي ومصادر أخرى.

وقال الموقع، يدعم تناول الزبادي الغني بالبروبيوتيك صحة الأمعاء بشكل عام، مما قد يؤدي أيضًا إلى تحسين مناطق أخرى من الجسم، يمكن تناول الزبادي يوميًا، كما أنه يساهم في تناول البروتين والكالسيوم والفوسفور، تحتوي العديد من أصناف الزبادي على سكر مضاف، لذا ابحث عن خيارات بسيطة وأضف النكهة الخاصة بك بالفواكه والمكسرات والبذور لتجنب تناول السكر الزائد.