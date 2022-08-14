شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحمى بشرتك من التجاعيد والهالات السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التجاعيد والخطوط الدقيقة والهالات السوداء من المشاكل التي تعانى منها السيدات دائمًا وتسعى بكل الطرق للابتعاد عنها والوقاية من علامات العجز، وحسب ما ذكره موقع healthshots يجب مراعاة نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية إذا كنت تريد بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد

وهناك أطعمة ينصح بتناولها للوقاية من التجاعيد وهى: الأطعمة المضادة للشيخوخة -السبانخ

السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء الغنية بجميع الفيتامينات والحديد والمغنيسيوم وبيتا كاروتين، إنه مرطب للغاية ومليء بمضادات الأكسدة سوف يحافظ على بشرتك ناعمة ونضرة وشعرك لامع وقوي.

-البروكلي

البروكلي نباتي مضاد للالتهابات ومضاد للشيخوخة لأنه غني بفيتامين C و K والألياف والفولات واللوتين والكالسيوم، يعطي قوة ومرونة للجلد.

- المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز وغيرها تحتوي على دهون مثل أوميغا -3 وفيتامينات مثل فيتامين إي الذي يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس ويساعد على إصلاح الجلد كما تضفي الأحماض الدهنية توهجًا جميلًا على الجلد الموجود بكميات كبيرة في المكسرات والبذور.

-العنب البري

تحتوي هذه الفاكهة الصغيرة اللطيفة على نسبة عالية من فيتامين (أ) و (ج) وتحارب أضرار الجذور الحرة على الجلد ، مثل التلف الناتج عن الشمس والإجهاد البيئي والتلوث.

- الباباي

البابايا صحية حقًا لصحتك العامة ويجب أن تستهلكها يوميًا. لا تساعد هذه الفاكهة على تحسين الجهاز الهضمي فحسب ، بل إنها غنية أيضًا بالفيتامينات A و K و C و E والكالسيوم والفوسفور وفيتامينات ب والمعادن الأخرى التي تقلل الخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة الأخرى. يعمل غراء الفاكهة كمضاد للالتهابات يساعد الجسم على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

- البطاطا الحلوة

تعتبر هذه الخضار الغنية بالألياف مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و C و E فهي تساعد على استعادة توازن البشرة ، وتحسن تجدد خلايا الجلد ، وتحمي من الجذور الحرة.

-الشوكولاته الداكنة

تحتوى الشيكولاتة على مركبات الفلافانول والفيتامينات المضادة للشيخوخة التي تساعد على تعويض الضرر الذي يلحق بالجلد والحفاظ عليه رطباً.

- الرمان

المحتوى العالي من فيتامين سي في هذه الحبيبات الحمراء يجعلها مضادات أكسدة قوية تحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة وتحافظ على الكولاجين وتحسن مرونة الجلد.

- العدس

جميع أنواع العدس غنية بحمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم. أنها تعمل على منع الشيخوخة المبكرة للجلد وتحسين مرونة الجلد.

- البيض

هذه مصدر طبيعي وغني بالبروتين، و تحافظ البيضة في اليوم على مرونة الجلد ، وتحافظ على قوة الشعر ، وتحافظ على تماسك الجلد وتقليل تقدم العمر.