شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصاب بجدرى القرود وما هى أعراضه؟ كل ما تحتاج لمعرفته عن الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن جدري القرود كان ينتشر عادة عن طريق القوارض المصابة - بما في ذلك الجرذان والفئران وحتى السناجب - في غرب ووسط إفريقيا، حيث يمكن أن يصاب البشر بالمرض - الذي يأتي من نفس عائلة الجدري - إذا عضتهم حيوانات مصابة، أو لمسوا دمائهم أو سوائلهم الجسدية أو قشورهم، أو أكلوا لحوم الحيوانات البرية.

كيف تصاب بجدرى القرود؟

يمكن لفيروس الأورثوبوكس، الذي يسبب جدرى القرود، أن يدخل الجسم من خلال تشققات الجلد حتى لو لم يكن مرئيًا، وكذلك العينين والأنف والفم.

على الرغم من انتشاره بشكل رئيسي عن طريق الحيوانات البرية، كان من المعروف أن جدرى القرود يمكن أن ينتقل بين البشر، ومع ذلك، يصر رؤساء الصحة على أنه كان نادرًا جدًا حتى التفشي الحالي.

يمكن أن يحدث الانتشار من إنسان لآخر إذا لمس شخص ما الملابس أو الفراش الذي يستخدمه شخص مصاب، أو من خلال الاتصال المباشر مع قشور الفيروس. يمكن للفيروس أيضًا أن ينتشر من خلال السعال والعطس.

في الزيادة المستمرة في الحالات، يعتقد الخبراء أن الفيروس ينتقل من خلال ملامسة الجلد للجلد أثناء ممارسة الجنس - على الرغم من أن هذه الآلية الدقيقة لم تُرَ حتى الآن.

كيف يسبب الوفاة؟

عادة ما يكون جدري القرود خفيفًا، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة دون علاج، ومع ذلك، فإن المرض يقتل ما يصل إلى 10% من الحالات، لكن يُعتقد أن هذا المعدل المرتفع يرجع جزئيًا إلى النقص في الاختبارات مما يعني أن عُشر الحالات المعروفة قد ماتت بدلاً من عُشر الإصابات.

ومع ذلك، مع السلالات الأكثر اعتدالًا، يكون معدل الوفيات أقرب إلى واحد من كل 100 - على غرار ما حدث عندما أصيب كورونا لأول مرة، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن سلالة غرب إفريقيا من الفيروس، وهي خفيفة مقارنة بسلالة إفريقيا الوسطى، هي وراء الانتشار الحالي، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات كجزء من الفاشية المستمرة.

كيف يتم اختباره؟

قد يكون من الصعب تشخيص جدري القرود لأنه غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين أنواع العدوى الأخرى مثل جدري الماء، تم تأكيد جدري القرود من خلال التقييم السريري الذي أجراه أخصائي صحي، يتضمن الاختبار أخذ عينات من الآفات الجلدية، مثل جزء من القشرة أو سائل من الآفات أو قطع من القشور الجافة.

ما هي الأعراض؟

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أسابيع للمرضى المصابين بعدوى جدري القرود لتطوير أي من أعراضه المنذرة، تشمل العلامات المبكرة للفيروس الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق - مما يعني أنه من الممكن، من الناحية النظرية، أن يكون مخطئًا على أنه أمراض شائعة أخرى.

لكن الميزة الأكثر غرابة هي الطفح الجلدي الذي يبدأ غالبًا على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، عادةً اليدين والقدمين، يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.

ما هي المدة التي يبقى فيها الشخص معديًا؟

يكون الفرد معديًا من النقطة التي يظهر فيها الطفح الجلدي حتى تتساقط كل القشور ويوجد جلد سليم تحتها، حيث إنه قد تحتوي القشور أيضًا على مادة فيروسية معدية، يُعتقد أن فترة العدوى تستمر لمدة 3 أسابيع ولكنها قد تختلف بين الأفراد.

ماذا أفعل إذا ظهرت لدى أعراض؟

تنصح وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة البريطانيين بالاتصال بعيادة الصحة الجنسية الخاصة بهم إذا كان لديهم طفح جلدي مصحوب ببثور وكانوا على اتصال وثيق بحالة جدري القرود المشتبه بها أو المؤكدة أو كانوا في غرب أو وسط إفريقيا في الأسابيع الثلاثة الماضية، يُطلب من البريطانيين الاتصال بالعيادات قبل زيارتهم وتجنب الاتصال بالآخرين حتى يفحصهم طبيب.

ما هو حتى جدرى القرود؟

تم اكتشاف جدري القرود لأول مرة عندما حدث تفشي لمرض شبيه بالجدري في القردة التي تم الاحتفاظ بها للبحث في عام 1958.

تم تسجيل أول حالة بشرية في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتم الإبلاغ عن العدوى في عدد من بلدان وسط وغرب إفريقيا منذ ذلك الحين.

تم الإبلاغ عن عدد قليل فقط من الحالات خارج إفريقيا وتم اقتصارها على الأشخاص الذين لديهم روابط سفر إلى القارة.

جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة تقتل ما يصل إلى واحد من كل 10 من المصابين ولكنها لا تنتشر بسهولة بين الناس.، المرض المداري مستوطن في أجزاء من إفريقيا وهو معروف بطفح جلدي نادر وغير عادي.

هل هي مرتبطة بجدري الماء؟

على الرغم من التسبب في حدوث طفح جلدي مشابه، فإن جدري الماء لا يرتبط بجدرى القرود، تحدث العدوى، التي تصيب الأطفال عادةً، بسبب فيروس الحماق النطاقي.

للمقارنة، فإن جدري القرود - مثل الجدري - هو فيروس أورثوبوكس، وبسبب هذا الارتباط، توفر لقاحات الجدري أيضًا الحماية ضد مرض الجدري .

قد يكون البريطانيون الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة بجدري القرود، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وذلك لأن الأطفال في المملكة المتحدة كانوا يتلقون بشكل روتيني حقنة الجدري، التي تحمي من جدري القرود، حتى عام 1971، كما تحذر منظمة الصحة العالمية، من أن معدل الوفيات كان أعلى بين الأطفال الصغار.

هل ينتشر بسهولة مثل كورونا؟

يصر الخبراء البارزون على أننا لن نشهد مستويات انتقال على غرار كورونا في تفشي جدري القرود، حيث ينتشر كورونا بشكل أساسي من خلال القطرات التي يطلقها الشخص المصاب كلما تنفس أو تحدث أو يسعل أو يعطس.

كيف يمكن الحماية من جدري القرود؟

يُطلب من المخالطين المقربين من المصابين بعدوى مؤكدة بجدرى القرود البقاء في المنزل لمدة 21 يومًا وتجنب الاتصال بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والنساء الحوامل.

قالت الحكومة البريطانية، إن الاتصال المباشر غير المحمي أو الاتصال البيئي عالي الخطورة يشمل العيش في نفس المنزل مع شخص مصاب بجدري القرود، أو الاتصال الجنسي به أو حتى مجرد تغيير الفراش "بدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة يمكن ان يعرض الشخص للإصابة، كما هو الحال مع كورونا، يتم تصنيف الشخص الذي جاء على بعد متر واحد من شخص مصاب على أنه اتصال بجدرى القرود.

ماذا لو استمر في الانتشار؟

قال البروفيسور كيفين فينتون، المدير الإقليمي للصحة العامة في لندن، إنه إذا استمر تفشي المرض في العاصمة في النمو، فيمكن توسيع نطاق انتشار اللقاحات والعلاجات ليشمل مجموعات أكثر.

وأضاف، إن هناك "خططًا قائمة" للحصول على المزيد من الأدوية المضادة للفيروسات إذا استمر تفشي المرض في النمو.

ما هي الدول الأخرى التي رصدت الحالات؟

اكتشف أكثر من 40 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا - حالات الإصابة بجدري القرود، تم اكتشاف معظم الحالات في المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وكندا وألمانيا.

ما هي علاجات جدرى القرود؟

هناك عدد قليل من الأدوية المضادة للفيروسات وعلاجات الجدري التي يبدو أنها تعمل على جدري القرود، بما في ذلك عقار تيكوفيريمات tecovirimat ، الذي تم الموافقة عليه لمرض جدري القرود في الاتحاد الأوروبي في يناير، يمكن استخدام مضاد للفيروسات عن طريق الحقن يستخدم لعلاج الإيدز يسمى سيدوفوفير للسيطرة على العدوى، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، كما أنه يعمل عن طريق وقف نمو الفيروس.

هل يوجد لقاح له؟

لقاح الجدري، المسمى امفانيكس Imvanex في المملكة المتحدة وجينيوس Jynneos فى الولايات المتحدة، يمكن أن يقي من جدري القرود لأن الفيروسات المسببة للأمراض مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، تُظهر البيانات أنها تمنع حوالي 85% من الحالات، وقد تم استخدامها خارج التسمية في المملكة المتحدة منذ عام 2018.

يُعتقد أن تكلفة اللقاح 20 جنيهًا إسترلينيًا للجرعة الواحدة، تحتوي على فيروس لقاح معدل، يشبه كل من الجدري وجدي القرود، ولكنه لا يسبب المرض لدى البشر، نظرًا لتشابهها مع فيروسات الجدري، فإن الأجسام المضادة المنتجة ضد هذا الفيروس توفر حماية متبادلة.