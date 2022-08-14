شكرا لقرائتكم خبر عن لفقدان الوزن.. تعرف على أفضل وقت لتناول وجبة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل أبرز التوصيات الخاصة بفقدان الوزن تناول طعامًا صحيًا، والحصول على ساعة واحدة من التمارين الرياضية يوميًا على الأقل، والنوم لمدة سبع إلى ثماني ساعات على الأقل، وتجنب التوتر.

على الرغم من التوصيات، إلا أن القليل منهم فقط تمكن من تحقيق الإنجاز والحفاظ عليه على المدى الطويل، بالحديث عن فقدان الوزن، هناك العديد من الأشخاص الذين يحاولون البحث عن طرق أفضل للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

وفقا لموقع " timesnownews "، كشفت دراسة جديدة أن أفضل وقت لتناول العشاء لإنقاص الوزن، أنه ليس الساعة 7 مساءً أو 8 مساءً.

أفضل وقت لتناول وجبة عشاء لفقدان الوزن

وفقًا لدراسة جديدة، فإن الطريقة الأفضل والأكثر غرابة لفقدان الوزن هي توقيت الوجبات، في هذه التجربة، طلب الخبراء من عدد قليل من المشاركين اتباع خطة صارمة لوقت الوجبات لمدة 14 أسبوعًا إلى جانب 150 دقيقة من التمرين في الأسبوع واكتشفوا أنهم فقدوا 2.4 كجم في هذه العملية، وأبلغت هذه المجموعة أيضًا عن انخفاض في ضغط الدم ومشاعر إيجابية.

الدراسة التي أجراها خبراء من جامعة ألاباما في برمنغهام، حقق فيها الخبراء من الصوم المتقطع وأشار إلى أن تناول الطعام في النوافذ الصغيرة أثناء النهار - عادة ثماني ساعات والصيام للباقي يدعم فقدان الوزن، قد يعني هذا تناول الطعام بين الساعة 12 ظهرًا حتى 8 مساءً.

ومع ذلك، فقد قاموا بتحويل نظام الأكل إلى الساعة 7 صباحًا حتى 3 مساءً حيث يكون التمثيل الغذائي في أوج نشاطه في الساعات الأولى من اليوم وبالتالي تحسين معدل حرق الجسم للدهون، وكان هذا يعادل تقليل السعرات الحرارية اليومية بمقدار 214 سعرة حرارية في اليوم.

ومع ذلك ، أثارت الدراسة مخاوف بشأن الاستدامة لأن الخطة قد لا تكون بالضرورة سهلة بما يكفي لمتابعة على المدى الطويل. قد ينتهي الأمر ببعض الناس بالشعور بالجوع أثناء النهار وقد يكسرون نافذة الصيام، لذلك ، يُنصح باتخاذ موقف وسط واللجوء إلى تناول الطعام بين من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً لأنها أكثر استدامة وقابلة للتنفيذ للجميع.