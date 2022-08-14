شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا مرضى السكرى معرضون لخطر الإصابة بحصوات المرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة تشبه الحصى تتشكل في المرارة، وهي عضو صغير يقع أسفل الكبد مباشرة، إذا كانت لديك هذه الحصوات، فقد لا تعرفها حتى تسبب الألم أو مشاكل أخرى.

من المهم معرفة أسباب حصوات المرارة وكيف يمكنك منعها من التكون، ويعد الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة، وفقًا لموقع " Onlymyhealth"

أحد الأسباب وراء ذلك هو أنه من المرجح أن يكون لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية ، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات في المرارة، قد يعاني مرضى السكري أيضًا من ضعف حركية المرارة والاعتلال العصبي اللاإرادي ، وكلاهما يعزز نمو حصوات المرارة.

الأفراد المصابون بداء السكري من النوع 2 هم أيضًا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة ، والتي تشكل بحد ذاتها عوامل خطر لتكوين حصوات المرارة.

ومع ذلك، قد يصاب الأشخاص أيضًا بحصوات في المرارة عندما تتغير وجباتهم الغذائية، على سبيل المثال ، قد يؤدي فقدان قدر كبير من الوزن من الجراحة أو اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية إلى الإصابة بحصوات المرارة.

قد يؤدي تدوير الوزن، حيث يكتسب المرء وزنه ويفقده بشكل متكرر ، إلى تكون حصوات المرارة . يمكن أن يقلل الصيام من حركة المرارة ويزيد نسبة الكوليسترول في الصفراء (الصفراء سائل يصنعه الكبد) ، مما يؤدي إلى تكون الحصوات. إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فتحدث إلى طبيبك حول طرق تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة.

الارتباط بين مرض السكري وحصى المرارة

في حين أن السبب الدقيق لحصوات المرارة غير معروف ، إلا أن هناك صلة قوية بين مرض السكري وتطور هذه الحصوات، ففي الواقع، الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة ثلاث مرات أكثر من غيرهم.

هناك العديد من النظريات حول سبب وجود صلة بين مرض السكري وحصى المرارة، وتقول إحدى النظريات أن مرضى السكري لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول في الصفراء، والتي يمكن أن تتصلب وتتحول إلى حصوات. نظرية أخرى هي أن مرض السكري يتداخل مع الوظيفة الطبيعية للمرارة ، مما يؤدي إلى تكوين الحصوات.

مهما كانت الآلية الدقيقة ، فلا شك أن هناك صلة قوية بين مرض السكري وحصى المرارة، فإذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المهم مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب والتحدث مع طبيبك حول طرق تقليل خطر الإصابة بهذه الحصوات.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة:

1. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا يشتمل على الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

2. ممارسة الرياضة بانتظام.

3. راقب مستويات السكر في الدم واستشر طبيبك بانتظام.

4. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فقم بفقدان الوزن ببطء وثبات.

يجب تجنب الأطعمة الدهنية وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. وتشمل هذه:

حلويات

بسكويت

كيك

بوظة

فطيرة

عصير فواكه

مشروب غازي

المشروبات الرياضية

قهوة أو شاي محلى

تعد حصوات المرارة مشكلة شائعة ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية. إذا كنت مصابًا بداء السكري، فأنت في خطر متزايد للإصابة بحصوات المرارة، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق الحفاظ على وزن صحي والحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.