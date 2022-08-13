شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من انسداد القلب.. 5 طرق صحية لعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرض الشريان التاجي ، وهو حالة صحية خطيرة حيث يمكن أن يؤدي تراكم الترسبات في الشرايين إلى الحد من تدفق الدم ويؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية، وهو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا، هذا المرض هو تراكم اللويحات المحملة بالكوليسترول داخل الشرايين التي تغذي قلبك ، وهي عملية تعرف باسم تصلب الشرايين، وفى السطور القادمة سنوضح خمس طرق مجربة لفك انسداد قلبك ، وفقا لما نشره موقع "eatthis". ممارسة الرياضة :تظهر الأبحاث أن التمارين المنتظمة فعالة للغاية في عكس تراكم الترسبات، أظهرت الدراسات الأولية أن تعديل عوامل الخطر القلبية (خاصة ممارسة الرياضة وخفض الكوليسترول) يمكن أن يقلل بالتأكيد من لويحات تصلب الشرايين (خاصة اللويحات الرخوة).





حمية صحية:إذا كنت ترغب في محاولة تنظيف الشرايين ، فعليك اتباع نظام غذائي نباتي في الغالب لا يوفر أكثر من 10 في المائة من السعرات الحرارية من الدهون وأقل من 5 ملليجرام من الكوليسترول في اليوم ، والتمارين اليومية ، وإدارة الإجهاد .





الإقلاع عن التدخين:يحذر الخبراء من أن تدخين السجائر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتراكم اللويحات الشريانية - حتى عن طريق التدخين السلبي، يمكن لدخان التبغ أن يضر بالشرايين التاجية لغير المدخنين من خلال العديد من الطرق المختلفة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تكوين الترسبات ومن ثم النوبات القلبية.





الحفاظ على وزن صحي:أظهرت الأبحاث أن فقدان الوزن قد يساعد في عكس مسار تصلب الشرايين، الالتزام طويل الأمد بالنظم الغذائية لإنقاص الوزن فعال في عكس تصلب الشرايين السباتي طالما أننا نتمسك بأحد الخيارات الحالية لاستراتيجية النظام الغذائي الصحي.





راقب نسبة السكر في الدم:تشير الدراسات إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى انسداد الشرايين، الالتهاب في الأوعية الدموية هو أحد العوامل الرئيسية لتصلب الشرايين، ومرض السكري يزيد الأمر سوءًا.