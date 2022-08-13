شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الإصابة بأورام الدماغ.. اعرف طرق الوقاية من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هناك أكثر من 120 نوعًا مختلفًا من أورام المخ ، وبينما تكون نادرة بشكل لا يصدق ، يمكن أن تكون مهددة للحياة ، أورام الدماغ خطيرة لأنها يمكن أن تضغط على الأجزاء السليمة من الدماغ أو تنتشر في تلك المناطق، على الرغم من أن فرص الإصابة بورم في المخ ضئيلة ، إلا أنه من الجيد معرفة العلامات وكيفية المساعدة في تقليل المخاطر، وفقا للدكتور مانمت أهلواليا ، نائب المدير والمسؤول العلمي الأول ورئيس قسم الأورام في معهد ميامي الأمريكى للسرطان، بحسب ما ذكره موقع "eatthis". أسباب أورام المخقال الدكتور أهلواليا ، إن معظم أسباب أورام المخ غير مفهومة جيدًا وعوامل الخطر لأورام المخ نادرة، الأشخاص الذين يعانون من متلازمات وراثية نادرة مثل الورم العصبي الليفي والتصلب الدرني ومتلازمة فون هيبل لينداو ومتلازمة لي فراوميني معرضون بشكل متزايد للإصابة تطوير نوع من أورام الدماغ، موضحا أن التاريخ السابق للإشعاع المؤين لمنطقة الرأس هو عامل خطر لأورام الدماغ بالإضافة إلى ذلك ، بعد الخضوع للعلاج بالهرمونات البديلة - ترتبط بعض الهرمونات ، مثل الإستروجين والبروجسترون والأندروجين ، بتطور الورم السحائي .





علامات ورم في المخيوضح الدكتور أهلواليا أن علامات وأعراض ورم الدماغ يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على حجم ورم الدماغ وموقعه معدل نموه، والصداع المرتبط بأورام الدماغ لا يستجيب للإفراط في - العلاجات المضادة مثل أنواع الصداع الأخرى، عادةً ما يكون هذا الصداع أسوأ في الصباح، لا ترتبط معظم حالات الصداع بأورام الدماغ، وتشمل العلامات الأخرى النوبات ، والتدهور المعرفي ، وتغيرات الشخصية ، وصعوبة التوازن والتنسيق ، والضعف في جانب واحد من الجسم أو تغيرات في الرؤية أو صعوبة في السمع .





معدل البقاء على قيد الحياةتقول عيادة كليفلاند ، تختلف معدلات البقاء على قيد الحياة لكل نوع من أنواع أورام الدماغ وتختلف بناءً على عمرك وعرقك وصحتك العامة، معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للورم السحائي ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من أورام الدماغ الأولية الحميد (غير السرطاني) ، هي:

- أكثر من 96٪ للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل.

- 97٪ في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 39 عامًا.

- أكثر من 87٪ لدى البالغين 40 سنة فما فوق.





الحد من التعرض للإشعاعوفقًا للدكتور أهلواليا ، "باستثناء التعرض للإشعاع وأنواع معينة من الاستعاضة الهرمونية (بالنسبة للورم السحائي) ، لا توجد عوامل خطر بيئية أو مرتبطة بنمط الحياة لأورام الدماغ ، لذلك في هذا الوقت لا توجد طريقة معروفة للحماية من معظم من هذه الأورام ".





احصل على الفحص يمكن أن تكتشف فحوصات السرطان الخلايا السرطانية أو غير الطبيعية قبل أن تبدأ الأعراض ، عندما يكون العلاج أكثر فعالية، قد تشمل الفحوصات فحصًا جسديًا ومراجعة لتاريخك الطبي واختبارات معملية واختبارات تصوير واستشارات واختبارات وراثية.



حافظ على نمط حياة صحي حافظ على نمط حياة صحي أوصى التقرير الصادر عن الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان ، بتناول نظام غذائي منخفض في اللحوم الحمراء والسكر والدهون المشبعة ، مع التركيز على اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، نوصي أيضًا بالمشاركة في التمارين الهوائية المعتدلة على أساس منتظم.



توقف عن التدخين توقف عن التدخين يتم إطلاق ما يقرب من 6000 إلى 7000 مادة مسرطنة من أوراق التبغ، على هذا النحو ، فإن تجنب استخدام التبغ هو أحد أسهل الطرق للوقاية من السرطان.

طرق عامة للوقاية من السرطاناتباع هذه النصائح يعد توصيات جيدة في الوقاية العامة من السرطان.