شكرا لقرائتكم خبر عن عادات سيئة تبطئ خسارة دهون البطن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل حاولت التخلص من دهون البطن العنيدة ولكن دون جدوى؟ يمكن أن تجعل بعض خيارات نمط الحياة فقدان دهون البطن الخطرة أمرًا صعبًا ، إن لم يكن مستحيلًا، ترتبط الدهون الحشوية بزيادة خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب ، وارتفاع الكوليسترول ، وأمراض الكبد الدهنية ، ومتلازمة التمثيل الغذائي ، وارتفاع معدل الوفيات ، وفى السطور القادمة سنوضح لك خمس عادات تبطئ من فقدان دهون البطن ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".





الجلوس لفترة طويلة:نحن نعلم أن قضاء فترات طويلة في الجلوس غير صحي وعامل خطر للإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، وبالمثل ، فإن كمية الدهون المتراكمة حول أعضائنا الداخلية قد تعرضنا أيضًا لهذه الأمراض، وباستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة مراقبة النشاط البدني ، أظهرنا أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه في الجلوس ، كلما كان الارتباط أقوى مع مستويات أعلى من الدهون الداخلية والبطن، كان هذا صحيحًا بشكل خاص إذا كانت الفترات الطويلة من السلوك المستقر دون انقطاع. الافراط في تناول الطعامفي حين أن فقدان الوزن أكثر تعقيدًا من مجرد السعرات الحرارية الموجودة فيه ، فإن تناول السعرات الحرارية ، فإن تناول كميات أكبر مما تحرقه سيبطئ فقدان الدهون، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فإن استهلاك سعرات حرارية أقل مما تحرقه يوميًا يساعدك في الوصول إلى هدفك، تناول 500 إلى 1000 سعر حراري أقل مما تحرقه يوميًا لتفقد 1 إلى 2 رطل أسبوعيًا ، تقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. على سبيل المثال ، إذا كانت متطلباتك من السعرات الحرارية للحفاظ على الوزن هي 2400 سعرة حرارية في اليوم ، فاستهدف 1400 إلى 1900 سعرة حرارية السعرات الحرارية اليومية للتخلص من أرطال الوزن بأمان وفعالية .

قلة النوميؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم (أقل من سبع ساعات في الليلة للبالغين الأصحاء) إلى إبطاء فقدان الوزن في البطن، تُظهر النتائج التي توصلنا إليها أن قلة النوم ، حتى في الأشخاص الشباب ، الذين يتمتعون بصحة جيدة ونحافة نسبيًا ، يرتبط بزيادة تناول السعرات الحرارية ، وزيادة طفيفة جدًا في الوزن ، وزيادة كبيرة في تراكم الدهون داخل البطن.





النوع الخاطئ من التمرينعندما يتعلق الأمر بحرق دهون البطن ، يوصي الخبراء بممارسة التمارين الهوائية بانتظام، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، وتريد أن تفقد دهون البطن ، فإن التمارين الرياضية هي الخيار الأفضل لأنها تحرق المزيد من السعرات الحرارية.





التدخينأظهرت دراسات متعددة أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدهون الحشوية ، يؤثر التبغ على توزيع الدهون من خلال هرمونات مثل الكورتيزول التي تزيد من ترسب الدهون في البطن ، في النساء ، النيكوتين له تأثير مضاد للإستروجين والذي يساعد أيضًا في جمع الدهون في منطقة البطن.