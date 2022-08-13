شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء وقت مع العائلة.. أهم الأنشطة اليومية التى تقلل الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترحت دراسة جديدة أن القراءة وممارسة اليوجا وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف، بحسب ما نشر موقع "Health".

وقال مؤلف الدراسة لين لو، من جامعة بكين: "أظهرت الدراسات السابقة أن الأنشطة الترفيهية مرتبطة بفوائد صحية مختلفة، مثل انخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان ، وتقليل الرجفان الأذيني ، وتصور الشخص لرفاهيته".

وأضاف لو " الأنشطة الترفيهية مثل صناعة الحرف أو ممارسة الرياضة أو التطوع مرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بالخرف".

بالنسبة للدراسة الجديدة ، راجع لو وفريقه 38 دراسة شملت أكثر من مليوني شخص لم يصابوا بالخرف ومن بين هؤلاء ، أصيب 74700 بالخرف خلال فترة المتابعة التي استمرت ثلاث سنوات.

بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس والتعليم ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة ترفيهية لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 17٪ أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

نظرت الدراسة في الأنشطة العقلية والجسدية والاجتماعية.

تضمنت الأنشطة العقلية القراءة والكتابة ومشاهدة التلفزيون والاستماع إلى الراديو ولعب الألعاب أو الآلات الموسيقية واستخدام الكمبيوتر وصنع الحرف اليدوية.

كان الأشخاص الذين قاموا بهذه الأنشطة أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 23٪.

وجد الباحثون أن الأنشطة البدنية- بما في ذلك المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات واستخدام آلات التمرين وممارسة الرياضة واليوجا والرقص - مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 17٪.

ارتبط الانخراط في الأنشطة الاجتماعية - مثل البقاء على اتصال مع الآخرين ، أو أخذ الدروس ، أو الانضمام إلى النوادي ، أو التطوع ، أو قضاء الوقت مع الأقارب أو الأصدقاء - بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 7٪.

وقال لو في بيان صحفي من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب: "يشير هذا التحليل إلى أن النشاط له فوائد، وهناك الكثير من الأنشطة التي يسهل دمجها في الحياة اليومية والتي قد تكون مفيدة للدماغ".

وأضاف "وجد بحثنا أن الأنشطة الترفيهية قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف. يجب أن تتضمن الدراسات المستقبلية أحجامًا أكبر للعينات ووقتًا أطول للمتابعة للكشف عن المزيد من الروابط بين الأنشطة الترفيهية والخرف."