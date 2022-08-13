شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يخفف إرشادات التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إنها خففت توصياتها بشأن التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا، وتشمل التغييرات التي تم إجراؤها على التوجيه عدم التأكيد على مسافة 6 أقدام من التباعد الاجتماعي الذي نصح به مركز السيطرة على الأمراض منذ وقت مبكر من الوباء واستبدال ذلك بالتوصية فقط بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتحسين التهوية، بحسب موقع "Health".

وكتبت جريتا ماسيتي، الباحثة التي كتبت التوجيه الجديد، في بيان صحفي لـ CDC، "نحن في مكان أقوى اليوم كدولة، مع المزيد من الأدوات- مثل التطعيم، والمعززات، والعلاجات - لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا، من المرض الشديد من الفيروس التاجي".



وتابعت: "لدينا أيضًا فهم أفضل لكيفية حماية الأشخاص من التعرض للفيروس، مثل ارتداء أقنعة عالية الجودة والاختبار وتحسين التهوية وتقر هذه الإرشادات بأن الوباء لم ينته بعد ، ولكنها تساعدنا أيضًا على الانتقال إلى نقطة معينة حيث لم يعد كورونا يعطل حياتنا اليومية بشدة".



وكتب فريق البحث في توجيهاته الجديدة "مع استمرار انتقال فيروس كورونا ، فإن التركيز الحالي على الحد من الأمراض ذات الأهمية الطبية والوفاة وسلالة نظام الرعاية الصحية هي أهداف مناسبة وقابلة للتحقيق مدعومة بالتوافر الواسع للمجموعة الحالية من أدوات الصحة العامة الفعالة".



تشمل التغييرات التي تم إجراؤها على التوجيه عدم التأكيد على مسافة 6 أقدام من التباعد الاجتماعي الذي نصح به مركز السيطرة على الأمراض منذ وقت مبكر من الوباء.

بدلاً من ذلك تنصح CDC الأمريكيين بشأن الأماكن الأكثر خطورة بناءً على التجمعات وضعف التهوية والمخاطر الشخصية مثل المشكلات الصحية والعمر. وقالت إنه سيتم التركيز أيضًا على تهوية المبنى لوقف انتشار العديد من أمراض الجهاز التنفسي.



على الرغم من أن مركز السيطرة على الأمراض لا يزال يطلب من الأشخاص المصابين بكورونا عزلهم ، فإن الإرشادات ستخفف التوصيات لأي شخص يتعرض ببساطة لشخص مريض بدلاً من مطالبتك بالبقاء في المنزل لمدة خمسة أيام على الأقل، يجب على هؤلاء الأفراد ارتداء قناع لمدة 10 أيام واختبارهم في اليوم الخامس، على حد قول مركز السيطرة على الأمراض.

ومع ذلك، تقترح الإرشادات أيضًا أن يتخذ الأشخاص المعرضون احتياطات إضافية حول الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بمرض شديد لمدة 10 أيام على الأقل.

قامت الوكالة بضبط نصيحتها لمن يصابون بمرض كورونا: إذا كنت تعاني من مرض معتدل (ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس)، أو مرض شديد (دخول المستشفى)، أو ضعف في جهاز المناعة ، فأنت بحاجة إلى العزل خلال اليوم العاشر، بدلاً من اليوم الخامس.



قالت CDC إن لم تكن متأكدًا مما إذا كانت أعراضك معتدلة أو شديدة ، أو إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف ، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من الإرشادات.



إذا كنت قد انتهيت من العزل، وتفاقمت أعراض كورونا لديك أو كانت نتيجة الاختبار إيجابية مرة أخرى، فيجب عليك إعادة عزلك تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديك أسئلة حول الأعراض أو متى تنتهي من العزل.

تشمل أسباب التغييرات مستوى مرتفعًا من المناعة الأساسية، حيث أصيب 95 ٪ من الأمريكيين بالفيروس أو تم تطعيمهم ضده ، بالإضافة إلى تغييرات في الرأي العام حول الاحتياطات الوقائية.