تخسيس كل دهون الجسم بمزيج الملح والليمون

بيروت - نادين محمد - أصبحت طرق نسف الدهون وإزالة الكرش الشغل الشاغل للكثير من النساء. فالجميع يريد الحصول على قوام شبيه بقوام النجمات. إلا أن اتباع حمية قاسية وممارسة التمارين الرياضية ليس الخيار المفضل لدى الكثيرات. ولهذا يفضلن اللجوء إلى طرق أكثر سهولة. ومن هذه الطرق مثلاً تطبيق خلطة الليمون والملح للتخسيس.

خلطة الليمون والملح للتخسيس

قد تتراكم الدهون في مناطق مختلفة من جسمك. وعادة ما تظهر في منطقة بطنك أو خاصرتيك أو فخذيك أو ذراعيك أو وركيك. وهذا يعود إلى أسباب مختلفة مثل عدم اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة الجاهزة والسكريات، إضافة إلى عدم ممارسة الرياضة.

وفي هذه الحالة تحتاجين إلى تطبيق وصفة الليمون والملح الفعالة. ولهذا حضّريها بواسطة القليل من عصير الليمون مع كمية مناسبة من الملح.

إغسلي حبات الليمون جيداً ثم قومي بعصرها. بعد ذلك صفي العصير ليصبح خالياً من البذور وبقايا اللب.

أضيفي بعد ذلك القليل من الملح. حرّكي المزيج جيداً حتى تذوب كل الكمية.

استخدمي هذا المزيج لتدليك مناطق تراكم الدهون لديك وخصوصاً البطن والخاصرتين. إفعلي ذلك بحركات لطيفة دائرية في اتجاه عقارب الساعة ثمّ كرري فعل ذلك في الاتجاه المعاكس. وكرري العملية قدر الإمكان.

طبقي هذه الوصفة السهلة 3 مرات أسبوعياً لتحصلي على أفضل النتائج. وهكذا ستلاحظين مع مرور الوقت أنّك بدأت تخسرين الكثير من الكتل الدهنية المزعجة.

فالليمون يحتوي على الفيتامين C وهو يساعد على خسارة الوزن بطريقة فعالة. كما أنّ المزيج يخلص جسمك من السموم التي تتجمع فيه لأسباب مختلفة.

فإذا كنت تبحثين عن أفضل طريقة لنحت القوام ونسف الدهون لا تنسي أبداً اللجوء إلى وصفة عصير الليمون والملح.