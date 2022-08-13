شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عن فعل 5 أشياء كل يوم لحمايتك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا أن العادات الصحية يمكن أن تضيف سنوات إلى حياتك بينما خيارات نمط الحياة السيئة يمكن أن تقلل إلى حد كبير من عمرك، نحتاج جميعًا في بعض الأحيان إلى تذكير للتخلص من العادات السيئة، لذا إليك خمسة أشياء يجب التوقف عن فعلها الآن والتي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى أهدافك المتعلقة بطول العمر، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

الإقلاع عن التدخين

تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن "التدخين يؤدي إلى المرض والإعاقة ويضر بكل عضو من أعضاء الجسم تقريبًا، ويعيش أكثر من 16 مليون أمريكي مع مرض ناجم عن التدخين، مقابل كل شخص يموت بسبب التدخين، على الأقل يعيش 30 شخصًا بمرض خطير مرتبط بالتدخين، يسبب التدخين السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة ومرض السكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والذي يشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، كما يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسل وبعض أمراض العيون أمراض ومشاكل جهاز المناعة، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي".

المحافظة على الوزن الصحي

يقترح مركز السيطرة على الأمراض ما يلي للتمرين ، مما يساعد في الحفاظ على وزن صحى، يحتاج البالغون كل أسبوع إلى 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة ويومين من نشاط تقوية العضلات، وفقًا لإرشادات النشاط البدني الحالية للأمريكيين، نحن نعلم أن 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا تبدو كثيرة، يمكن أن تكون 30 دقيقة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع يمكنك توزيع نشاطك خلال الأسبوع وتقسيمه إلى فترات زمنية أصغر.





التوقف عن تناول الوجبات الصحية

تخبرنا سامانثا كاسيتي، خبيرة التغذية والعافية والمؤلفة المشاركة لكتاب Sugar Shock ، "من أفضل العادات التي تساعدك على العيش لفترة أطول إضافة أونصة من الجوز إلى نظامك الغذائي اليومي، أبحاث هارفارد وجدت أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لم يأكلوا الجوز، فإن أولئك الذين يتناولون الجوز خمس مرات في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 14٪ للوفاة لأي سبب، و25 ٪ أقل من خطر الوفاة من أمراض القلب، وزيادة في 1.3 سنوات من العمر المتوقع.



يعتبر الجوز مصدرًا ممتازًا لأوميجا 3 ALA النباتية الأساسية، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، تساعد هذه العناصر الغذائية في الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي تلعب دورًا في بدء العديد من الأمراض وتطورها، لذا فإن الجوز يحتوي على الكثير من الحماية الصحية في وجبة واحدة.

تناول القهوة في روتينك اليومي

قد يكون روتين تناول القهوة في الصباح استراتيجية طويلة الأمد ، هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى حقيقة أن شاربي القهوة لديهم مخاطر أقل للإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة ، من أمراض القلب إلى مرض باركنسون إلى النوع الثاني، مرض السكري لأنواع معينة من السرطان. وجدت دراسة كبيرة جدًا أنه بالمقارنة مع من لا يشربون القهوة ، فإن أولئك الذين يشربون من كوب إلى ثمانية أكواب من القهوة يوميًا لديهم فرصة أقل للوفاة لأي سبب. أحدث دراسة وجدت أن أولئك الذين يشربون 1 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة الدراسة التي دامت سبع سنوات مقارنةً برباطي القهوة، استمر هذا الأمر حتى لو كانوا يضيفون ملعقة صغيرة من السكر إلى قهوتهم ، لكنه لم يصمد إذا أضاف شاربو القهوة مُحليات صناعية إلى قهوتهم.





عدم تناول الأطعمة الصحية

نعلم جميعًا أن تناول الكثير من الدهون والأطعمة المصنعة والسكر والملح أمر غير صحي ، ولكن إليك شيئًا يمكنك إضافته، تشرح كاسيتي أن طريقة العيش لفترة أطول تتمثل في " دمج المزيد من الأطعمة المخمرة ، مثل الزبادي والجبن القريش في نظامك الغذائي، وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا ست حصص من الأطعمة المخمرة يوميًا زادوا في تنوع الميكروبيوم وانخفاض في علامات الالتهاب ، وكلاهما علامات على صحة أفضل، يلعب الميكروبيوم الخاص بك دورًا في تنظيم وظائف المناعة لديك ، والنوم ، والوزن ، والمزاج ، ومستويات الكوليسترول ، والالتهابات، لذا فإن بيئة الأمعاء الصحية أمر بالغ الأهمية حقًا لمنع الأمراض .