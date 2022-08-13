أهمها فقدان الوزن .. فوائد بذور الشيا الصحية

بيروت - نادين محمد - تعد بذور الشيا مفيدة لفقدان الوزن، فهي غنية بالألياف والبروتين والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين صحة الأمعاء لغناها بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الدهون، ويجب عليك دائماً نقع بذور الشيا في الماء قبل تناولها. إليك أبرز فوائد تناول بذور الشيا.

1- صحة الجهاز الهضمي

تعد بذور الشيا غنية بالألياف الغذائية، والتي تفيد الجهاز الهضمي علاوة على ذلك، تمتص الألياف الموجودة في بذور الشيا أيضاً كمية جيدة من الماء، مما يبقيك ممتلئاً لفترة أطول ويقمع الجوع.

يمكن للأطعمة الغنية بالألياف أن تمنع جسمك من امتصاص القليل من السعرات الحرارية من الأطعمة التي تتناولها.

2- صحة القلب

تشتهر الأحماض الدهنية أوميغا 3 بآثارها المضادة للالتهابات، فضلاً عن خصائصها المعززة للدماغ وحماية صحة القلب.

3-بناء كتلة العضلات

يساعد البروتين الموجود في بذور الشيا في بناء كتلة العضلات، ويساعد على تعافي العضلات.

توفر بذور الشيا الطاقة وتجعلك أكثر نشاطاً يسرع أيضاً من معدل الأيض .

4-محملة بمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في طرد السموم وتقليل التوتر والالتهابات في الجسم، ويساعد تناول هذه البذور في التخلص من السموم في جسمك، وإنقاص الوزن، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

4-زيادة إنتاج هرمون اللبتين

وجد العلماء أنه كلما زاد استهلاكك للبروتين، زاد إنتاج اللبتين، وتعد بذور الشيا مصدراً جيداً للبروتين، وتساعد أيضاً في تنشيط مادة اللبتين. وهذا بدوره يساعد على قمع الشهية .

بذور الشيا لفقدان الوزن كم يجب أن تستهلك؟

يمكنك تناول 2-3 ملاعق كبيرة من بذور الشيا يومياً. تأكد من عدم تجاوز هذه الكمية فقط لفقدان الوزن "بسرعة".



الصباح الباكر

(06:00)

ملعقتان صغيرتان من بذور الحلبة منقوعة في كوب من الماء طوال الليل.

إفطار

6:45 - 7:15 صباحاً

دقيق الشوفان مع بذور الشيا + موزة + 4 من اللوز + كوب شاي أخضر.

منتصف الصباح

10:00 - 10:30 صباحاً

بيضة مسلوقة / كوب عصير طازج.



غداء

12:30 - 1:00 مساءً

سلطة تونة / توفو مع تتبيلة خفيفة + كوب لبن.

بعد الغداء

(03:00)

كوب شاي أخضر + بسكويت متعدد الحبوب.

وجبة عشاء

6:30 - 7:00 مساءً

سمك مشوي / دجاج / فطر + خضار + ملعقة كبيرة بذور شيا + نصف كوب حليب دافئ قبل الذهاب للنوم.

المصدر:stylecraze

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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